Израиль отключит снабжение сектора Газа электричеством

В субботу, 7 октября, правительство Израиля заявило, что отключит снабжение сектора Газа электричеством. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики страны Израэля Каца.
"Я подписал приказ, предписывающий израильской электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа", - сказал Кац.
Израиль обеспечивает около двух третей потребностей сектора в электроэнергии, пишет израильская газета Haaretz.
Оставшаяся треть производится на электростанции в Газе.
Газа испытывает дефицит энергии даже при поставках электроэнергии из Израиля, а теперь, как сообщает газета, этот дефицит значительно усугубится.
Палестинские боевики совершили внезапную атаку из сектора Газа в субботу утром, 7 октября, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько населенных пунктов Израиля.
Израильская армия заявила, что боевики выпустили 2200 ракет, а вооруженное крыло палестинской исламистской группировки ХАМАС заявило, что ее боевики выпустили более 5000 ракет.
Также в Израиль проникли боевики из палестинского анклава. По словам представителя израильской армии, палестинские боевики проникли в Израиль на парапланах, по морю и по суше.
Армия обороны Израиля заявила о готовности к войне, а ВВС нанесли ответные удары по сектору Газа. Также в нескольких местах израильские солдаты вели бои с боевиками.
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