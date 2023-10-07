Израиль отключит снабжение сектора Газа электричеством

"Я подписал приказ, предписывающий израильской электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа", - сказал Кац.

Израиль обеспечивает около двух третей потребностей сектора в электроэнергии, пишет израильская газета Haaretz.

Оставшаяся треть производится на электростанции в Газе.

Газа испытывает дефицит энергии даже при поставках электроэнергии из Израиля, а теперь, как сообщает газета, этот дефицит значительно усугубится.

Палестинские боевики совершили внезапную атаку из сектора Газа в субботу утром, 7 октября, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько населенных пунктов Израиля.

Израильская армия заявила, что боевики выпустили 2200 ракет, а вооруженное крыло палестинской исламистской группировки ХАМАС заявило, что ее боевики выпустили более 5000 ракет.

Также в Израиль проникли боевики из палестинского анклава. По словам представителя израильской армии, палестинские боевики проникли в Израиль на парапланах, по морю и по суше.

Армия обороны Израиля заявила о готовности к войне, а ВВС нанесли ответные удары по сектору Газа. Также в нескольких местах израильские солдаты вели бои с боевиками.