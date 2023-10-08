Нападение ХАМАС на Израиль: как такое стало возможным и почему израильтян застали врасплох

Горящий израильский танк на границе с сектором Газа Фото: Reuters

Мы видели, как в Сдероте и других местах на границе с сектором Газа вооруженные палестинцы спокойно перемещались, убивая и похищая местных жителей, и это надолго шокирует весь Израиль.

В этом, собственно, и есть цель нападающих. За последние годы ХАМАС пробовал многое — ракеты, смертников с бомбами, подкопы на израильскую территорию и даже запуск воздушных змеев с воспламеняющейся жидкостью.

Но ничего, сравнимого по дерзости, палестинские радикалы до сих пор не делали.

И по их меркам субботнее нападение — чрезвычайно тщательно скоординированный и, да, жестокий, акт гибридной войны: запуск сотен ракет, за которым следует вторжение на нескольких точках по обыкновению несокрушимого забора на границе.

Гражданское население теперь готовится к неизбежному ответу Израиля. Удары с воздуха по Газе — только начало. Жители территории знают, что будет, они видели все это уже много раз.

Но теперь в Израиле заговорили об уничтожении ХАМАС на корню и все понимают, что предстоящие дни и недели будут очень тяжелыми.

«В Газу могут быть введены войска Израиля»

Международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн:

То, что происходит с утра субботы, не имеет прецедентов за все 15 лет, что ХАМАС управляет сектором Газа. Нападение произошло после того, как в течение нескольких месяцев напряженность — и уровень насилия — между израильтянами и палестинцами нарастали.