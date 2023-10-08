Шаббат под сиренами и звенящая тишина. Что рассказывают читатели Русской службы Би-би-си из Израиля

«Провели Шаббат под сиренами в детской. В Израиле в новых домах в каждой квартире есть комната, оборудованная под бомбоубежище. Как правило, там стараются сделать детскую, – рассказал он. — У нас четверо детей: двое мальчиков и две девочки. Девочки плакали и боялись. Мальчики держались хорошо».

Самым спокойным оказался младший четырехлетний сын. Во время обстрела взрослые из этой семьи не знали, что происходит: они соблюдают Шаббат и не пользуются телефонами, а свое нападение боевики ХАМАС устроили как раз в субботу.

Самое страшное для Коганов настало с наступлением темноты, потому что только тогда они включили телефоны, прочитали новости и узнали о масштабе атаки на Израиль. «Это очень страшно. Жена плакала, когда увидела кадры похищений наших граждан и солдат и издевательств над ними», — рассказал Гершон.

Эта семья переехала в Израиль всего год назад: они покинули Россию из-за несогласия с агрессией России против Украины. «Хотя мы сейчас в опасной обстановке, я ничуть не жалею, что покинул свой родной и любимый город Москву, которая стремительно превратилась в Рейх», — добавил он.

«Очень дисциплинированные люди»

Другие наши читатели всем домом спускались в бомбоубежище. При этом для большинства израильтян это далеко не первый обстрел: чаще всего люди знают, что делать, и не начинают паниковать.