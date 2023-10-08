Шаббат под сиренами и звенящая тишина. Что рассказывают читатели Русской службы Би-би-си из Израиля

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль началось в 06:30 утра по местному времени, и многие жители страны проснулись от звука сирен воздушной тревоги. Мы попросили читателей Telegram-канала Русской службы Би-би-си, которые живут в Израиле, рассказать о том, как прошел для них этот день.
Мы пока не получили рассказов людей, которые находились в тех местах, куда удалось прорваться палестинским группировкам. Наши читатели также не говорят о происходящем в секторе Газа, который армия Израиля начала обстреливать после нападения ХАМАС.
«Тель-Авив утром проснулся в 06:30, как вся страна, в диком ужасе звука сирены, что что-то началось. В воздухе слезы, страх и тихий ужас», — рассказал один из наших читателей, живущий в Тель-Авиве.
Он заметил, что в воздухе находятся военные вертолеты, а на крыше мэрии, которая расположена неподалеку от его дома, дежурит полиция. «Четыре раза в Тель-Авиве звучала сирена и четыре раза мы выбегали в бомбоубежище. Сидим дома, сумки готовы для бомбоубежищ в целом. Страшно», — пишет он.
«В эту субботу был ещё праздник Шмини-Ацерет [восьмой день недели Суккот - ред.], который начался в пятницу с заходом солнца. Вечером в синагогах были танцы и веселье, а рано утром нас разбудили сирены и были слышны взрывы», — поделился Гершон Коган из города Беэр-Шева.
«Провели Шаббат под сиренами в детской. В Израиле в новых домах в каждой квартире есть комната, оборудованная под бомбоубежище. Как правило, там стараются сделать детскую, – рассказал он. — У нас четверо детей: двое мальчиков и две девочки. Девочки плакали и боялись. Мальчики держались хорошо».
Самым спокойным оказался младший четырехлетний сын. Во время обстрела взрослые из этой семьи не знали, что происходит: они соблюдают Шаббат и не пользуются телефонами, а свое нападение боевики ХАМАС устроили как раз в субботу.
Самое страшное для Коганов настало с наступлением темноты, потому что только тогда они включили телефоны, прочитали новости и узнали о масштабе атаки на Израиль. «Это очень страшно. Жена плакала, когда увидела кадры похищений наших граждан и солдат и издевательств над ними», — рассказал Гершон.
Эта семья переехала в Израиль всего год назад: они покинули Россию из-за несогласия с агрессией России против Украины. «Хотя мы сейчас в опасной обстановке, я ничуть не жалею, что покинул свой родной и любимый город Москву, которая стремительно превратилась в Рейх», — добавил он.
«Очень дисциплинированные люди»
Другие наши читатели всем домом спускались в бомбоубежище. При этом для большинства израильтян это далеко не первый обстрел: чаще всего люди знают, что делать, и не начинают паниковать.
«Я живу в Бат-Яме, и у нас в 06:30 утра была сирена, которая потом через очень маленькие промежутки повторилась четыре раза, — написала Би-би-си Светлана. — Все жильцы дома - очень дисциплинированные люди. Для старшего поколения, которое не может спуститься в бомбоубежище в подвале дома, поставили стулья под лестницей, а те, кому было лень идти вниз, тоже вставали под балками. По окончании тревоги люди возвращались в свои квартиры». Люди остаются дома, но многие вынесли в подъезд еду, чтобы поделиться друг с другом, добавила она.
В остальном же — если не считать сирен и звуков взрывов — в городах Израиля очень тихо, рассказали наши читатели. Улицы еще более пустые, чем обычно в Шаббат.
«С 06:30 начались обстрелы, звуки сирен и очень много взрывов. Улицы пустые, нет людей и машин, окна все закрыты жалюзи. Город как будто вымер. Не работают магазины, не ходит транспорт», — написал Николай из Ришон-ле-Циона.
«В Шаббат здесь всегда тихо, кроме основной торговой улицы, но сегодня просто звенящая тишина везде, — написала Кира из Гиватайма. — Все мои друзья и знакомые сидят на новостях, местное телевидение очень качественно освещает события. Коренные израильтяне сохраняют спокойствие, новички понервничали».
«В Хайфе спокойно, но на пляжах и в общественных местах сейчас значительно уменьшилось количество людей, — рассказал еще один читатель. — Проходил мимо военной базы, там родители к воротам массово подвозили своих детей, одетых в военную форму и с рюкзаками. Моя знакомая пыталась сдать кровь, не взяли, сказали - слишком много желающих и берут только у постоянных доноров».
Другой читатель — Олег, тоже житель Хайфы — заметил, что город отнюдь не замер. «Нарядные иудеи празднуют симхат Тору [праздник, который отмечается в восьмой день Суккота - ред.] в синагоге. В парке гуляют люди с детьми, пенсионеры», — сообщил он.
Павел из города Явне в центре Израиля отмечает, что жизнь все-таки продолжается:
«Завтра школы работать не будут. Предприятия работают, если от офиса или рабочего места можно за минуту дойти до защищённого места (мамада). Общественный транспорт завтра работает. Жизнь идет своим чередом».
«Победили в войне Судного Дня, победим и сейчас»
Многие обсуждают провал разведки Израиля: например, Светлана со своими соседями по дому разговаривали об этом в бомбоубежище. «Все удивляются, как так могло случиться, что проглядели операцию ХАМАСа», — рассказала она.
Михаил из города Беэр-Шева рассказал, что его брата — военнослужащего — перебрасывают в район Газы, вместе с войсками, которые ранее находились на севере страны.
«Войска были сконцентрированы для отражения нападений войск Хезболлы, которое ожидали со дня на день вот уже пару месяцев, которое ожидается и сегодня, — пишет наш читатель. — Но Израиль привык воевать на два фронта. Никто не может поверить, что подобное вообще могло произойти. Страх постепенно сменяется ненавистью, а риторика становится все агрессивней».
«Раздаётся множество призывов стереть Газу с лица земли, подобные вещи, — описывает он настроения в обществе. — Особенно обескураживает новость о том, что судя по всему, весь ущерб был нанесён разрозненными группами террористов, общая численность которых по разным источникам от 300 до 1500 человек по самым смелым оценкам».
Сейчас, по его словам, люди ждут длительную по меркам Израиля войну на несколько фронтов. «На текущий момент ясно, что это крупнейший со времён войны Судного дня провал как армейского командования, военной разведки, так и политического руководства», — считает Михаил.
«Все говорят о полном провале израильской разведки, но завершают речь всегда так: „Да, мы облажались. А теперь мы дадим такую ответку, что им еще нескоро повторять захочется. Мы победили в войне Судного Дня, победим и сейчас“», — пишет Кира из Гиватайма.