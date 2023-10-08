Вс, 8.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ливанская группировка "Хезболла" обстреляла север Израиля

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Боевики "Хезболлы". Иллюстративное фото
Боевики "Хезболлы". Иллюстративное фото Фото: AZIZ TAHER/REUTERS

Ливанская группировка "Хезболла" в воскресенье выпустила по северу Израиля с территории Ливана десятки ракет, сообщает AP.

"Хезболла" обстреляла район ферм Шебаа, который Израиль отнял у Сирии в 1967 году, а в 1981 году в одностороннем порядке аннексировал вместе со всеми Голанскими высотами. Ливан также претендует на эту территорию.

"Хезболла" заявила, что атака была совершена в знак солидарности с палестинским сопротивлением.

Израильские вооруженные силы ответили контратакой на ливанские районы, откуда были выпущены ракеты по израильским позициям. О жертвах в этом столкновении пока не сообщается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх