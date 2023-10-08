Ливанская группировка "Хезболла" обстреляла север Израиля

"Хезболла" обстреляла район ферм Шебаа, который Израиль отнял у Сирии в 1967 году, а в 1981 году в одностороннем порядке аннексировал вместе со всеми Голанскими высотами. Ливан также претендует на эту территорию.

"Хезболла" заявила, что атака была совершена в знак солидарности с палестинским сопротивлением.

Израильские вооруженные силы ответили контратакой на ливанские районы, откуда были выпущены ракеты по израильским позициям. О жертвах в этом столкновении пока не сообщается.