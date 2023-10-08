Фото ⟩ Итоги бури: поваленные деревья, тысячи домохозяйств без электричества и сотни вызовов VUGD

В воскресенье в 7:00 утра без электроснабжения оставались почти 18 000 домохозяйств по всей Латвии, сообщил агентству LETA представитель АО Sadales tīkls Марк Скуиньш.
Наиболее обширные отключения зафиксированы в Ропажском, Саулкрастском и Лимбажском краях. Диспетчеры и оперативные бригады АО Sadales tīkls работают над устранением повреждений, чтобы по возможности быстрее восстановить электроснабжение. Работы продолжались и ночью.
Галерея: Последствия бури в центре Риги и в Агенскалнсе
В сетях среднего напряжения AО Sadales tīkls за прошедшие сутки устранило 89 повреждений, в сетях низкого напряжения - 229.
Галерея: Верманский сад после бури
Повреждения электросетей вызваны в основном падением деревьев и веток на провода, повреждением столбов и других элементов электросетей.
Sadales tīkls продолжает работать в усиленном режиме, и для скорейшего устранения повреждений направлены дополнительные бригады. В общей сложности сегодня над устранением повреждений работают более 80 оперативных бригад численностью более 360 электромонтеров.
Галерея: Последствия бури в Агенскалнсе
Пожарные получили 660 вызовов
В минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило в общей сложности 660 обращений с просьбой о помощи в предотвращении ущерба от ветра, сообщила агентству LETA представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня.
Галерея: Последствия бури в Виестурдарзсе
В большинстве случаев приходилось спиливать сломавшиеся деревья. В основном, сломанные деревья падали на проезжую часть, мешая движению транспорта или блокируя тротуары, в некоторых случаях деревья представляли опасность, так как опасно надломились и грозили упасть на жилой дом или проезжую часть. Однако в ряде случаев помощь пожарных не потребовалась, и жители очистили проезжую часть от упавших деревьев.
Кроме того, более чем в 60 случаях деревья упали на автомобили, а еще как минимум в 11 случаях - на жилые дома. Во многих других случаях деревья зацепились за падающие провода электропередач, а столбы электропередач были повалены ветром.
До сих пор активно ведутся работы по ликвидации последствий бури. Большинство вызовов приходятся на Ригу и окрестности столицы.
Например, на улице Салнас в Риге частично сорвало обшивку дома:
Даме-Бирзиня отметила, что в Риге у спасателей был очень напряженный день. В общей сложности по всей Латвии было получено 660 вызовов по устранению повреждений, нанесенных ветром. Больше всего вызовов поступило в Риге и окрестностях столицы - 510. В Видземе был получен 81 вызов, в Латгале - 28, в Курземе - 23, в Земгале - 18.
В связи с тем, что сегодня в некоторых районах Латвии продолжает действовать оранжевое предупреждение о сильных порывах ветра, VUGD призывает население быть осторожными. Сломанные деревья, незакрепленные предметы или обломки могут вызвать повреждения и разрушения. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.
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