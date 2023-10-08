Последствия бури: к утру без электроснабжения оставались почти 18 000 домохозяйств

Кроме того, более чем в 60 случаях деревья упали на автомобили, а еще как минимум в 11 случаях - на жилые дома. Во многих других случаях деревья зацепились за падающие провода электропередач, а столбы электропередач были повалены ветром.

До сих пор активно ведутся работы по ликвидации последствий бури. Большинство вызовов приходятся на Ригу и окрестности столицы.

Даме-Бирзиня отметила, что в Риге у спасателей был очень напряженный день. В общей сложности по всей Латвии было получено 660 вызовов по устранению повреждений, нанесенных ветром. Больше всего вызовов поступило в Риге и окрестностях столицы - 510. В Видземе был получен 81 вызов, в Латгале - 28, в Курземе - 23, в Земгале - 18.

В связи с тем, что сегодня в некоторых районах Латвии продолжает действовать оранжевое предупреждение о сильных порывах ветра, VUGD призывает население быть осторожными. Сломанные деревья, незакрепленные предметы или обломки могут вызвать повреждения и разрушения. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.