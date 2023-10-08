В результате атак Израиля в секторе Газа погибли более 250 человек

Среди погибших - 20 несовершеннолетних. По меньшей мере 1 788 палестинцев получили ранения, говорится в сообщении министерства.

Израильские ВВС нанесли удары по объектам палестинской исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа после неожиданного нападения боевиков ХАМАС на Израиль в субботу.

Уже сообщалось, что утром в субботу боевики ХАМАСа совершили неожиданную атаку из сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько населенных пунктов Израиля. В результате атак в Израиле погибло более 250 человек, в том числе 26 израильских солдат, и около 1600 получили ранения.

Израильская армия сообщила, что за ночь она поразила десять целей ХАМАС в высотных зданиях, включая штаб-квартиру разведки. Израильская армия также обстреляла два банка, используемых ХАМАС. Удары были нанесены также по оружейному заводу и складам, принадлежащим "Исламскому джихаду" в Газе.