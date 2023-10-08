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Видео ⟩ За пределами ринга: во время бойцовского шоу в "Арена Рига" подрались зрители

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

7 октября в "Арена Рига" прошло бойцовское шоу Tonybet Fight Night. В течение вечера на ринге проходили бои по правилам бокса, кикбоксинга и ММА. Однако в один момент посетители мероприятия решили померяться силами по собственным правилам и за пределами ринга, пишет портал Apollo.lv.

"Пришли на бокс поддержать тренера. Оказалось, зрители тоже бьются за пояса...", - написала в соцсети Х Анния Спека.

Как видно на видео, физический конфликт, возникший между двумя мужчинами, быстро погасили как охранники, так и другие посетители шоу.

Главным боем вечера был бой за титул чемпиона Латвии между Ральфом Вилцансом и Кристапом Булмейстарсом, в котором победил Вилцанс.

Не менее важным был и бой за титул IBA Intercontinental Championship между украинцем Богданом Соболем и боксёром из Никарагуа Роберто Арриаци. В этом поединке сильнее оказался украинец.

Кроме того, чемпионский пояс WKN Intercontinental завоевал кикбоксёр Заур Джавадов, нокаутировавший соперника.

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