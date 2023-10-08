Видео ⟩ За пределами ринга: во время бойцовского шоу в "Арена Рига" подрались зрители

"Пришли на бокс поддержать тренера. Оказалось, зрители тоже бьются за пояса...", - написала в соцсети Х Анния Спека.

Atnācām uz boksiņu atbalstīt treneri. Izrādās skatītāji arī cīnās par jostām.. 😳 pic.twitter.com/tsJY7e0Jj7 — Annija Spēka ⚡ (@AnnijaGreka) October 7, 2023

Как видно на видео, физический конфликт, возникший между двумя мужчинами, быстро погасили как охранники, так и другие посетители шоу.

Главным боем вечера был бой за титул чемпиона Латвии между Ральфом Вилцансом и Кристапом Булмейстарсом, в котором победил Вилцанс.

Не менее важным был и бой за титул IBA Intercontinental Championship между украинцем Богданом Соболем и боксёром из Никарагуа Роберто Арриаци. В этом поединке сильнее оказался украинец.

Кроме того, чемпионский пояс WKN Intercontinental завоевал кикбоксёр Заур Джавадов, нокаутировавший соперника.