Видео ⟩ За пределами ринга: во время бойцовского шоу в "Арена Рига" подрались зрители

7 октября в "Арена Рига" прошло бойцовское шоу Tonybet Fight Night. В течение вечера на ринге проходили бои по правилам бокса, кикбоксинга и ММА. Однако в один момент посетители мероприятия решили померяться силами по собственным правилам и за пределами ринга, пишет портал Apollo.lv.
"Пришли на бокс поддержать тренера. Оказалось, зрители тоже бьются за пояса...", - написала в соцсети Х Анния Спека.
Atnācām uz boksiņu atbalstīt treneri. Izrādās skatītāji arī cīnās par jostām.. 😳 pic.twitter.com/tsJY7e0Jj7— Annija Spēka ⚡ (@AnnijaGreka) October 7, 2023
Как видно на видео, физический конфликт, возникший между двумя мужчинами, быстро погасили как охранники, так и другие посетители шоу.
Главным боем вечера был бой за титул чемпиона Латвии между Ральфом Вилцансом и Кристапом Булмейстарсом, в котором победил Вилцанс.
Не менее важным был и бой за титул IBA Intercontinental Championship между украинцем Богданом Соболем и боксёром из Никарагуа Роберто Арриаци. В этом поединке сильнее оказался украинец.
Кроме того, чемпионский пояс WKN Intercontinental завоевал кикбоксёр Заур Джавадов, нокаутировавший соперника.
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