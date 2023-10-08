Фото ⟩ Жителей просят не посещать рижские парки и Межапарк: их надо привести в порядок после бури

Она указала, что разрушения в результате бури в Риге значительны. В обслуживаемых Rīgas Meži садах и парках, а также в Межапарке, повалено несколько десятков деревьев, сломаны ветки.

Ранним утром предприятие начало освобождать дорожки парков и другие территории от упавших деревьев.

Галерея: Последствия бури в Верманском саду

Сотрудники садов и парков просят жителей пока что не посещать парки и Межапарк, в том числе и детские площадки. На территориях активо ведутся работы по уборке, более того, возможно, несколько деревьев и их веток надломлены, поэтому они опасны как для жителей, так и их собственности.

Полностью все разрушения планируется оценить в начале следующей недели.

Напомним, сильный ветер бушевал в Латвии в субботу и в ночь на воскресенье. В воскресенье погода также остается ветреной.

Галерея: Последствия бури в Виестурдарзсе

Западный, северо-западный ветер будет дуть порывами 18-23 метра в секунду, на побережье - до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3...+8 градусов на большей части территории страны до +9...+11 градусов на побережье.

В Риге день будет облачным и дождливым. Ожидается северо-западный, западный ветер порывами до 25-27 метров в секунду, а температура воздуха составит +9...+11 градусов.

Последствия бури зафиксировала и читатель TVNET Алисе Озолиня. Благодарим за присланные фотографии

Еще один читатель, пожелавший сохранить анонимность, прислал фото пострадавших в результате бури машин в Агенскалнсе. Фотография была сделана в субботу.

Фото: TVNET aculiecinieks

В свою очередь на улице Салнас в Риге частично сорвало обшивку дома: