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Видео ⟩ В результате нападения ХАМАС убиты и похищены участники музыкального фестиваля

rus.tvnet.lv
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Мать Шани Лук
Мать Шани Лук Фото: Ekrānšāviņš

Во время субботней атаки группировки палестинских исламистов ХАМАС на Израиль пострадали и участники музыкального фестиваля, некоторые из которых были убиты, а другие взяты в плен, сообщает CNN.

Среди жертв - 30-летняя тату-мастер Шани Лук, имевшая двойное гражданство - Германии и Израиля. В субботу в социальной сети Х появилось видно, на котором видно, как боевики ХАМАС везут в пикапе полураздетую женщину, которая находится без сознания или умерла. Боевики утверждали, что это израильская военнослужащая. Однако позднее СМИ идентифицировали ее как Шани Лук.

Музыкальный фестиваль Nova проходил недалеко от границы сектора Газа и Израиля. Мероприятие, продолжавшееся всю ночь, с утра нарушили звуки сирен и взрывов.

Одна из участниц фестиваля рассказала CNN, что им негде было спрятаться, так как мероприятие проходило на свежем воздухе. У людей возникла паника, все спешили собрать вещи и уехать, однако на дорогах быстро возникли пробки. В этот момент началась стрельба.

На распространенных в соцсетях видео видно, как сотни участников фестиваля покидают автомобили и бегут через пустое поле на фоне звуков выстрелов.

В СМИ и социальных сетях появляется все больше информации о людях, захваченных палестинскими боевиками и вывезенных в сектор Газа. На одной из таких видеозаписей запечатлено похищение семейной пары, приехавшей на музыкальный фестиваль. Их на видеозаписи опознали родственники.

Шани Лук родственники также опознали на видео по татуировкам и дредам. Ее мать опубликовала эмоциональное видео, в котором просит помочь ей выяснить, что произошло с ее дочерью.

Палестинские боевики исламистского движения ХАМАС продолжают в воскресенье обстреливать ракетами израильские города на границе с сектором Газа.

Израильская армия подтвердила, что сегодня утром в приграничных городах неоднократно звучали предупредительные сирены. СМИ сообщили, что один человек был тяжело ранен ракетой в израильском городе Седерот.

Уже сообщалось, что утром в субботу боевики ХАМАСа предприняли внезапную атаку из сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько населенных пунктов Израиля. В результате атаки погибли около 300 человек в Израиле, в том числе 26 израильских солдат, и около 1600 получили ранения, сообщают израильские СМИ.

Более 300 человек погибли в результате израильских контратак в секторе Газа. Сегодня израильские солдаты продолжают борьбу с боевиками ХАМАС на юге Израиля, а также обстреливают цели в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израилю предстоит долгая и тяжелая война.

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