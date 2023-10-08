Выходной день принес нам множество важных событий - жители Латвии начинают подводить итоги бури, атака на Израиль продолжается, а депутат Рижской думы рассказал о злополучном асфальте. Об этих и других новостях воскресенья, 8 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 8 октября ⟩ Последствие бури, депутат о злополучном асфальте в Риге и ХАМАС продолжает атаковать
Новости Латвии:
"Сошлось много разных звезд" - так нашумевшую ситуацию с укладкой временного асфальта на улице Слокас для нужд чемпионата мира по бегу в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" прокомментировал вышедший из партии "Прогрессивные", ныне независимый депутат Рижской думы Мирослав Кодис.
В воскресенье в 13 часам без электроснабжения оставались почти 10 400 домохозяйств по всей Латвии, сообщил агентству LETA представитель АО Sadales tīkls Марк Скуиньш.
Из-за причиненных бурей разрушений жителей призывают не посещать рижские парки и Межапарк, в том числе и детские площадки, сообщила представитель Rīgas Meži Иева Берзиня.
В эти выходные сильная осенняя буря обрушилась на многие регионы Латвии, повалив деревья и нарушив движение транспорта во многих районах. Серьезный ущерб нанесен в Верманском парке и Виестурдарзсе, а также на Большом кладбище. Читательница TVNET Герда прислала видео, на котором запечатлена сила и мощь природы на пляже Лиелупе, где море буквально вышло из берегов.
В Медемциемсе Олайнского края, через который водители срезают путь или объезжают пробки, нарушители скорости - не редкость. Жители поселка тревожатся за свою безопасность, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
За рубежом:
На минувшей неделе в пропаганде российского телевидения снова звучало бряцанье ядерным оружием. Совершенно серьезно речь шла о применении тактического ядерного оружия, которое якобы является частью политики современного ядерного сдерживания. Пока мир не убедится, что Россия полностью готова использовать ядерное оружие для "защиты от угроз своему суверенитету", угроза разрушительной ядерной войны будет вполне реальной. Вот такая абсурдная логика.
Нападение боевиков ХАМАС на Израиль началось в 06:30 утра по местному времени, и многие жители страны проснулись от звука сирен воздушной тревоги. Мы попросили читателей Telegram-канала Русской службы Би-би-си, которые живут в Израиле, рассказать о том, как прошел для них этот день.
Во время субботней атаки группировки палестинских исламистов ХАМАС на Израиль пострадали и участники музыкального фестиваля, некоторые из которых были убиты, а другие взяты в плен, сообщает CNN.
В субботу, 7 октября, разъяренный мужчина повалил на землю вице-мэра эстонского города Кохтла-Ярве Эрика Сечкова и несколько раз ударил его ногой по лицу, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Põhjarannik.
В воскресенье на израильской территории вблизи сектора Газа продолжались боевые действия между военными и палестинскими боевиками из группировки ХАМАС.
Интересное чтиво:
7 октября популярная панк-поп-рейв-группа Little Big выступила в концертном зале Palladium. Илья "Ильич" Прусикин и Соня Таюрская представили рижанам и гостям столицы, которые не испугались ветра, града и дождя, свое полное сумасшедшей энергии шоу!
Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС атаковали Израиль - по территории государства были выпущены тысячи ракет, люди проснулись от звука сирен воздушной тревоги, палестинские группировки прорвались на территорию Израиля. После этого израильская армия начала обстреливать позиции ХАМАС в секторе Газа. Эти события не смогли обойти стороной российские знаменитости, которые предпочли эту страну России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Например, боевые действия прокомментировал Максим Галкин.
Распространено опасение, что пользоваться кусковым мылом небезопасно, потому что на его поверхности остаются болезнетворные бактерии, попавшие туда при предыдущем использовании. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснован ли такой страх.
7 октября в "Арена Рига" прошло бойцовское шоу Tonybet Fight Night. В течение вечера на ринге проходили бои по правилам бокса, кикбоксинга и ММА. Однако в один момент посетители мероприятия решили померяться силами по собственным правилам и за пределами ринга, пишет портал Apollo.lv.
В интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле отметила, что делить людей по языку не стоит, ведь "язык был и будет".
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 октября на территории Латвии может выпасть первый снег. Прогноз исполнился, и утром в воскресенье жителей Латвии удивил, порадовал или заставил грустить первый мокрый снег.
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