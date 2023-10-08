Главное за 8 октября ⟩ Последствия бури, депутат о злополучном асфальте в Риге и ХАМАС продолжает атаковать

Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС атаковали Израиль - по территории государства были выпущены тысячи ракет, люди проснулись от звука сирен воздушной тревоги, палестинские группировки прорвались на территорию Израиля. После этого израильская армия начала обстреливать позиции ХАМАС в секторе Газа. Эти события не смогли обойти стороной российские знаменитости, которые предпочли эту страну России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Например, боевые действия прокомментировал Максим Галкин.

Распространено опасение, что пользоваться кусковым мылом небезопасно, потому что на его поверхности остаются болезнетворные бактерии, попавшие туда при предыдущем использовании. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснован ли такой страх.

7 октября в "Арена Рига" прошло бойцовское шоу Tonybet Fight Night. В течение вечера на ринге проходили бои по правилам бокса, кикбоксинга и ММА. Однако в один момент посетители мероприятия решили померяться силами по собственным правилам и за пределами ринга, пишет портал Apollo.lv.

В интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле отметила, что делить людей по языку не стоит, ведь "язык был и будет".

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 октября на территории Латвии может выпасть первый снег. Прогноз исполнился, и утром в воскресенье жителей Латвии удивил, порадовал или заставил грустить первый мокрый снег.