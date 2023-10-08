Екабпилчанке регулярно отказывают в посадке в автобус из-за маленькой собачки

Пенсионерке Айне регулярно отказывают в посадке в автобус. Причина - ее пятикилограммовый пес Никорс, сообщает Bez Tabu.
"У него есть все - прививки, паспорт, как этого требует закон. Ездим на автобусе. В основном очень хорошие водители, которые пускают нас [в салон], однако некоторые выбрасывают нас из автобуса! Еще когда я только захожу с сумкой для собаки, говорят: "Выходи!" Они говорят, что собака должна быть закрыта в коробке, а я отвечаю, что так никого не возят, так как опасно для жизни - нужно же чем-то дышать", - рассказала Айна.
Постановление Кабинета Министров № 322 "Правила перевозки животных" гласит, что "при перевозке домашних (комнатных) животных в общественном транспорте собака в наморднике должна содержаться на поводке или без намордника должна быть помещена в сумку, контейнер или клетку, предназначенную для перевозки животных". Айна настаивает, что соблюдает правила, поскольку купила специальную сумку-переноску. Некоторых водителей не устраивает именно такая сумка, из которой животное может высунуть голову, говорит возмущенная Айна.
Председатель правления Jēkabpils autobusu parks Айя Ветере рассказала передаче, что не раз выслушивала жалобы Айны. Ветере отметила, что был случай, когда другая маленькая собака, помещенная в подобный полуоткрытый пакет, высунула морду и укусила кого-то.
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