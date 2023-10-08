Екабпилчанке регулярно отказывают в посадке в автобус из-за маленькой собачки

"У него есть все - прививки, паспорт, как этого требует закон. Ездим на автобусе. В основном очень хорошие водители, которые пускают нас [в салон], однако некоторые выбрасывают нас из автобуса! Еще когда я только захожу с сумкой для собаки, говорят: "Выходи!" Они говорят, что собака должна быть закрыта в коробке, а я отвечаю, что так никого не возят, так как опасно для жизни - нужно же чем-то дышать", - рассказала Айна.