Израиль за 24 часа эвакуирует всех жителей у границы сектора Газа

Израильская армия объявила территорию вдоль сектора Газа закрытой зоной, из которой будут эвакуированы тысячи людей.

"Наша задача в ближайшие 24 часа эвакуировать всех людей, живущих вблизи сектора Газа", - заявил журналистам представитель армии Даниэль Хагари, добавив, что боевые действия по спасению заложников, захваченных палестинскими боевиками в Израиле, все еще продолжаются.

Он сказал, что эвакуацию следует провести после надлежащего "сканирования местности", чтобы убедиться в отсутствии там боевиков.

По словам Хагари, в этот район были отправлены десятки тысяч солдат для обыска всех населенных пунктов, пообещав, что армия уничтожит всех террористов.

Помимо этого, Хагари сообщил о продолжающихся боях в Кфар-Аза. По его словам, в этом кибуце боевики удерживают заложников.

В субботу, 7 октября, израильская армия объявила, что ей известны два места в радиусе 20 километров от границы с сектором Газа, где держат заложников.

Израильские СМИ сообщили, что заложники были освобождены в поселениях Офаким и Беэри, однако армия не предоставила дальнейших подробностей.

Многие израильтяне также находятся в плену в Газе, включая женщин и детей, но их точное число неизвестно.

Уже сообщалось, что утром в субботу боевики ХАМАСа предприняли внезапную атаку из сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько населенных пунктов Израиля. В результате атаки погибли около 400 человек в Израиле, в том числе 26 израильских солдат, и более 2000 получили ранения, сообщают израильские СМИ.

Более 300 человек погибли в результате израильских контратак в секторе Газа. Сегодня израильские солдаты продолжают борьбу с боевиками ХАМАС на юге Израиля, а также обстреливают цели в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израилю предстоит долгая и тяжелая война.