США отправляют в Средиземное море ударную авианосную группу и будут снабжать Израиль оружием

По заявлению Пентагона, США отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд".

Русская служба BBC, сообщает, что в нее входят авианосец ВМС США "Джеральд Форд", ракетный крейсер "Нормандия" класса "Тикондерога", а также эсминцы управляемого ракетного оружия класса "Арли-Берк", военные корабли "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".

"Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе", - добавил министр обороны США Ллойд Остин.

Среди дополнительных военных ресурсов, которые в ближайшие дни прибудут в Израиль, есть также и боеприпасы.

"Моя команда и я продолжим поддерживать тесный контакт с нашими израильскими коллегами, чтобы гарантировать, что у них есть все необходимое для защиты своих граждан и защиты от этих отвратительных террористических атак", - отметил Ллойд Остин.