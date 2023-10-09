Землетрясение в Афганистане: число погибших выросло до двух тысяч

Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Афганистана по состоянию на воскресенье оценивается в 2 тысячи, сообщил высокопоставленный чиновник движения «Талибан», контролирующего власть в стране.
По его словам, эти данные не окончательные. Число пострадавших приближается к десяти тысячам.
Находящийся в Катаре представитель талибов Сухейл Шахин сообщил телеканалу Al Jazeera, что многие пропали без вести. В районах, пострадавших от стихийного бедствия, остро не хватает палаток, медицинских препаратов и продовольствия. Он обратился к местным предпринимателям и неправительственным организациям с призывом помочь пострадавшим.
- Мощное землетрясение в Афганистане: более тысячи человек погибли
Ранее представитель министерства информации и культуры в правительстве талибов Абдул Вахид Раян сообщил агентству Associated Press, что в результате землетрясения и сильных афтершоков погибло более 2 тысяч человек.
По его словам, разрушено около шести деревень, сотни мирных жителей оказались погребены под обломками, и выжившим требуется экстренная помощь.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 40 км к северо-западу от города Герат около 11 часов утра по местному времени в субботу.
За землетрясением последовали три сильных афтершока — магнитудой 6,3, 5,9 и 5,5 — а также более слабые толчки.
Сильные афтершоки ощущались в соседних провинциях Бадгис и Фарах.
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Спасатели работали всю ночь, пытаясь найти выживших, оказавшихся под завалами.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере в 12 деревнях провинции Герат было разрушено или частично повреждено более 600 домов, в которых жили около 4200 человек.
Подразделение Всемирной организации здравоохранения в Афганистане сообщило, что направило в Зендех Джан 12 машин скорой помощи для доставки раненых в больницы.
«Поскольку продолжают поступать сообщения о погибших и пострадавших в результате землетрясения, команды находятся в больницах, оказывая помощь в лечении раненых и оценивая дополнительные потребности, — говорится в сообщении агентства ООН на сайте X. — Машины скорой помощи, предоставленные ВОЗ, перевозят пострадавших, большинство из которых — женщины и дети».
В стране с крайне слаборазвитой системой здравоохранения больницы с трудом справляются с оказанием помощи пострадавшим. ООН и другие организации начали срочно доставлять гуманитарную помощь.
«Мы находились в наших офисах, и вдруг здание начало трястись. Штукатурка на стенах стала осыпаться, по ним пошли трещины, некоторые стены и часть здания обрушились», — рассказал агентству AFP житель Герата Башир Ахмад.
«Я не могу связаться со своей семьей... Я крайне встревожен и напуган, это было ужасно», — добавил он.
Министр здравоохранения «Талибана» посетил Герат, чтобы оценить масштаб бедствия.
На кадрах из центральной больницы Герата видно, как пострадавшим, подключенным к внутривенным капельницам, оказывают помощь прямо на улице.
На других кадрах видны разрушения в районе Инджил в Герате, где завалы заблокировали дороги, осложняя спасательные работы.
Герат расположен в 120 км к востоку от иранской границы. Город считается культурной столицей Афганистана. В провинции Герат проживает около 1,9 млн человек.
В Афганистане часто происходят землетрясения, особенно в горном массиве Гиндукуш, так как он расположен у стыка Евразийской и Индийской тектонических плит.
В июне прошлого года в провинции Пактика произошло землетрясение магнитудой 5,9, в результате которого погибло более 1000 человек и десятки тысяч остались без крова.