Землетрясение в Афганистане: число погибших выросло до двух тысяч

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Спасатели работали всю ночь, пытаясь найти выживших, оказавшихся под завалами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере в 12 деревнях провинции Герат было разрушено или частично повреждено более 600 домов, в которых жили около 4200 человек.

Подразделение Всемирной организации здравоохранения в Афганистане сообщило, что направило в Зендех Джан 12 машин скорой помощи для доставки раненых в больницы.

«Поскольку продолжают поступать сообщения о погибших и пострадавших в результате землетрясения, команды находятся в больницах, оказывая помощь в лечении раненых и оценивая дополнительные потребности, — говорится в сообщении агентства ООН на сайте X. — Машины скорой помощи, предоставленные ВОЗ, перевозят пострадавших, большинство из которых — женщины и дети».

В стране с крайне слаборазвитой системой здравоохранения больницы с трудом справляются с оказанием помощи пострадавшим. ООН и другие организации начали срочно доставлять гуманитарную помощь.

«Мы находились в наших офисах, и вдруг здание начало трястись. Штукатурка на стенах стала осыпаться, по ним пошли трещины, некоторые стены и часть здания обрушились», — рассказал агентству AFP житель Герата Башир Ахмад.