Более чем 60 граждан Латвии обратились в посольство в Израиле

В посольство Латвии в Израиле в конце прошлой недели, когда эту страну потрясли ракетные атаки, устроенные боевиками исламистской группировки ХАМАС, в консультационных целях обратились около 65 подданных Латвии, сообщил в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения посол Латвии в Израиле Айвар Гроза.
Он рассказал, что в Израиле постоянно находятся около 5000 подданных Латвии, которые в основном имеют двойное гражданство. Эти люди знают, как нужно вести себя в ситуациях, когда раздаются сирены тревоги.
Еще 64-65 человек приехали в Израиль в качестве туристов или по рабочим делам. "Они обратились в посольство за советом. Пока им не нужна консульская помощь, но МИД и посольство поддерживают с ними контакты и будут оказывать помощь, если таковая потребуется", - рассказал Гроза.
Он добавил, что, согласно утверждению израильского правительства, страна в безопасности, а также работает международный аэропорт, несмотря на то, что многие рейсы отменяются. Израильское правительство обещает оказать населению необходимую помощь.
События последних дней, конечно, влияют на работу посольства Латвии в Израиле, но она продолжается, не прекращена и выдача документов людям, которые должны были их получить в эти дни. "Не проводятся публичные мероприятия, не проводятся приемы, и людей призывают находиться вне общественных мест, только по необходимости ходить в магазины", - рассказал посол.
Он выразил обеспокоенность тем, что ситуация в Израиле осложнится, если террористическая организация "Хезболла", базирующаяся сейчас на ливанской территории, начнет какую-либо деятельность. В этом случае Израилю придется вести борьбу на два фронта одновременно.
Гроза призвал каждого подданного Латвии, отправляясь в любые зарубежные страны, зарегистрироваться в консульском регистре, чтобы потом было легче связаться с этими людьми и в случае необходимости оказать им помощь.
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