В Нью-Йорке между собой конфликтуют сторонники Израиля и Палестины

Chants of “Free Free Palestine!” and “From the river to the sea, Palestine will be free!” in Times Square. pic.twitter.com/T5LjNAUOkP — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) October 8, 2023

В Нью-Йорке недалеко от штаб-квартиры ООН после того, как большое количество палестинских сторонников собралось на Таймс-сквер, между демонстрантами противоположных лагерей вспыхнули столкновения.

Между тем комплекс ООН окружила полиция.

Иммигранты палестинского происхождения и местные левые экстремисты также проводили акции протеста у консульств Израиля в Атланте и Чикаго, демонстрируя поддержку ХАМАС и требуя прекратить помощь США Израилю.

В свою очередь, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провела митинг еврейской общины в синагоге в Сан-Франциско.