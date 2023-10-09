В Нью-Йорке между собой конфликтуют сторонники Израиля и Палестины

В ответ на организованное палестинской исламистской группировкой ХАМАС нападение на Израиль в воскресенье в нескольких городах США прошли конкурирующие демонстрации сторонников Израиля и палестинцев.
Chants of “Free Free Palestine!” and “From the river to the sea, Palestine will be free!” in Times Square. pic.twitter.com/T5LjNAUOkP— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) October 8, 2023
В Нью-Йорке недалеко от штаб-квартиры ООН после того, как большое количество палестинских сторонников собралось на Таймс-сквер, между демонстрантами противоположных лагерей вспыхнули столкновения.
Между тем комплекс ООН окружила полиция.
Иммигранты палестинского происхождения и местные левые экстремисты также проводили акции протеста у консульств Израиля в Атланте и Чикаго, демонстрируя поддержку ХАМАС и требуя прекратить помощь США Израилю.
В свою очередь, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провела митинг еврейской общины в синагоге в Сан-Франциско.
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