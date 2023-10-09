В воскресенье в Латгале погиб пешеход

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Латгале, где погиб пешеход.

В воскресенье полиция задержала 11 водителей за вождение в нетрезвом виде, в том числе семь находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости вчера составлен 191 протокол, за агрессивное вождение - два, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 407 протоколов.