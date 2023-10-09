В воскресенье в Латгале погиб пешеход

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий один человек погиб, пострадали шесть человек, сообщили в Государственной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Латгале, где погиб пешеход.
В воскресенье полиция задержала 11 водителей за вождение в нетрезвом виде, в том числе семь находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.
За превышение скорости вчера составлен 191 протокол, за агрессивное вождение - два, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 407 протоколов.
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