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В воскресенье в Латгале погиб пешеход

rus.tvnet.lv/LETA
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ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий один человек погиб, пострадали шесть человек, сообщили в Государственной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Латгале, где погиб пешеход.

В воскресенье полиция задержала 11 водителей за вождение в нетрезвом виде, в том числе семь находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости вчера составлен 191 протокол, за агрессивное вождение - два, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 407 протоколов.

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