Ринкевич созвонился с президентом Израиля

Как сообщил советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис, Ринкевич выразил соболезнования жертвам террористических атак и членам их семей, а также решительно осудил бесчеловечные террористические атаки против мирного населения Израиля.

Ринкевич отметил право Израиля на самооборону и подчеркнул непреклонную поддержку Латвии Израилю в борьбе с террористами. При этом президент подчеркнул, что Латвия будет активно работать над тем, чтобы обеспечить единую поддержку Евросоюза Израилю.

Как сообщалось ранее, террористы ХАМАС начали вторжение в Израиль в субботу утром, в ходе которого были убиты не менее 700 израильтян. Среди жертв абсолютное большинство - гражданские лица, и только 44 - военнослужащие.

Палестинские террористы заявили, что также захватили более 130 заложников, доставленных в сектор Газа. Среди них есть как военные, так и гражданские лица, в том числе женщины, дети и пожилые люди.