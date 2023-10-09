Питаемся по принципу тарелки: бюджетные рецепты полезных блюд на всю неделю

С 1996 года во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яиц. Всемирный день яиц, который в этом году будет праздноваться 13 октября – это прекрасная возможность напомнить людям, что яйца являются отличным источником высококачественного и доступного по цене белка, и о том, что яйца следует включать в рацион людей всех возрастов.

"Мы настолько заняты ежедневно, что, возможно, не находим времени спросить себя, питаемся ли мы сбалансированно, но и здесь есть решение. К тому же мы часто живем с убеждением, что здоровое питание - это дорого и не очень вкусно. Движение "Яйца - это сила!" хочет изменить это представление, поэтому технолог пищевой промышленности, автор электронной кулинарной книги Familyfeast.eu и детской книги "Моя любимая кулинарная книга" Ария Авота приняла "Вызов тарелки здорового питания"", - рассказывает Эрлиха.