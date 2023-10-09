Иран отрицает помощь ХАМАС в атаке, у американских СМИ другая информация

Как подтвердили оба источника, Иран якобы дал "зеленый свет" на проведение атаки на встрече, прошедшей 2 октября в Ливане. До этого офицеры корпуса стражей исламской революции Ирана с августа вместе с ХАМАС работали над разработкой плана нападения.

Детали плана атаки обсуждались на нескольких встречах в Бейруте, в которых участвовали и представители Хезболла.

Опубликованную The Wall Street Journal информацию уже подтвердил один анонимный европейский дипломат, а также источник в сирийском правительстве. При этом Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не видели свидетельств причастности Тегерана к атаке на Израиль.

"Мы еще не видели доказательств того, чтобы Иран руководил или стоял за этой конкретной атакой, но, безусловно, существуют давние отношения", - сказал Блинкен.

Представители ХАМАС, в свою очередь, уже заявили, что группировка планировала атаку самостоятельно.

Иранская делегация в ООН также опровергла причастность Тегерана к планированию или осуществлению атаки группировки ХАМАС на Израиль. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 9 октября.

"Мы решительно поддерживаем Палестину, но мы не причастны к палестинскому ответу, поскольку это решение принимает только сама Палестина", - заявили в представительстве Ирана в международной организации в Нью-Йорке.

При этом Иран встал на сторону Палестины, назвав атаку ХАМАС "решительными действиями Палестины" и "законной защитой" от семидесяти лет оккупации и преступлений "сионистского режима".

Представители Ирана подчеркнули, что успех операции ХАМАС был обусловлен элементом внезапности, и это сделало ее "крупнейшим провалом" израильских силовых структур.