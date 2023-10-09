Не попадись! Мошенники рассылают сообщения от имени e-veselība

Госполиция приводит пример переписки: "Чао, мама! У меня полностью сломался телефон. Это будет мой новый номер, сохрани и напиши мне в WhatsApp, пожалуйста".

По данным Госполиции, упомянутый вид СМС стал актуальным в конце августа и начале сентября, когда было получено наибольшее количество сообщений в неделю - 16 случаев.

Сейчас число поступивших заявлений сокращается, однако вид мошенничества остается актуальным.

В целом в полицию сейчас поступила информация по меньшей мере о 30 случаях, когда жителям пришло похожее СМС. Из них в 16 случаях у лиц выманили деньги на общую сумму 30 320 евро.

Размер ущерба для одного лица составляет от 600 до 6650 евро, однако в 63% случаев был выманено от 1100 до 1985 евро, отмечает Госполиция.

Представители Госполиции подчеркивают, что во всех случаях, кроме одного, пострадали именно женщины. Возраст пострадавших составляет от 49 до 71 года, однако в 56% случаев обмануты жители в возрастной группе от 60 до 70 лет.

Госполиция призывает жителей объяснить своим родителям риски и напомнить, в каком виде будет запрошена помощь, если она так прямо понадобится. Также нельзя перечислять деньги на неизвестные банковские счета или на основании подозрительной информации.

Госполиция напоминает, что мошенники до сих пор рассылают мошеннические СМС и электронные письма от имени учреждений, например, суда и полиции.

Как правило, преступники добавляют мошенническую ссылку, при открытии которой просят ввести данные банковских счетов, в результате чего выманивают деньги, либо требуют перевести конкретную денежную сумму, например, чтобы в отношении лица было прекращено судопроизводство.