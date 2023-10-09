Почему ХАМАС смог нанести такой сильный удар? И как теперь поступит Израиль?

Лагерь беженцев Шати в Газе после ударов Израиля Фото: Getty Images

Шарп считает, что израильские власти не откажутся от наземной операции из опасения гибели заложников.

«Заложники — это очень важный фактор, и в Израиле [люди] испытывают боль и сострадание к их семьям. Семьи будут вести огромную публичную работу, стараясь надавить на правительство, чтобы их близких обменяли. Но когда идет настоящая война, заложники, как это не звучало бы прискорбно и ужасно, являются тем фактором, который мешает эффективному ведению войны», — сказал он.

Израиль традиционно соблюдает международные законы и правила ведения войны и даже вводит дополнительно свои — например, предупреждает палестинцев перед авиационными ударами. Но теперь такая практика была отменена. Авиация наносит удары по целям в Газе без предупреждения.

Тем не менее, по словам Шарпа, скорее всего, Израиль будет учитывать фактор заложников в боевых действиях, стараясь по мере возможности сохранить их жизни.

Цель наземной операции

В субботу премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что власти страны сравняют с землей все места, где могут скрываться вооруженные сторонники группировки ХАМАС, и призвал жителей Газы покидать этот город.

«Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас, потому что мы скоро начнем там везде применять силу», — сказал Нетаньяху.