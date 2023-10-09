Тренера эстонского клуба уволили за поздравление Путина

Неоднократный чемпион Эстонии по футзалу, клуб "Смсраха" из Виймси прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем, сообщает Rus.Postimees. Сербский специалист был уволен в минувшую субботу за сделанное в социальных сетях поздравление с днем рождения в адрес российского президента Владимира Путина.
"Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях", - сказал в интервью Rus.ERR и радионовостям ERR руководитель клуба из Виймси Андрей Головин.
По его словам, фатальным для тренера стало сделанное им в адрес президента России Владимира Путина поздравление с днем рождения.
То, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона - большая для нее потеря, заметил тренер.
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