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Тренера эстонского клуба уволили за поздравление Путина

rus.postimees.ee
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: IMAGO/Pavel Bednyakov

Неоднократный чемпион Эстонии по футзалу, клуб "Смсраха" из Виймси прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем, сообщает Rus.Postimees. Сербский специалист был уволен в минувшую субботу за сделанное в социальных сетях поздравление с днем рождения в адрес российского президента Владимира Путина.

"Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях", - сказал в интервью Rus.ERR и радионовостям ERR руководитель клуба из Виймси Андрей Головин.

По его словам, фатальным для тренера стало сделанное им в адрес президента России Владимира Путина поздравление с днем рождения.

То, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона - большая для нее потеря, заметил тренер.

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