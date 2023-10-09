Тренера эстонского клуба уволили за поздравление Путина

"Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях", - сказал в интервью Rus.ERR и радионовостям ERR руководитель клуба из Виймси Андрей Головин.

По его словам, фатальным для тренера стало сделанное им в адрес президента России Владимира Путина поздравление с днем рождения.

То, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона - большая для нее потеря, заметил тренер.