"Они обречены": Израиль обещает ликвидировать руководство ХАМАС

"Яхья Синвар - командующий [наступательной] кампанией. Он уже ходячий мертвец", - цитирует Хагари израильское издание The Times of Israel.

Хагари также подчеркнул, что все остальные лидеры ХАМАС также будут устранены. "Они обречены", - заявил представитель Армии обороны Израиля.

В ответных ударах по сектору Газа после нападения ХАМАС на Израиль в минувшие выходные Армии обороны Израиля уже удалось ликвидировать лидера ХАМАС Аймана Юниса, а также палестинского военного командира Рафата Абу-Хилала.

Галерея: Военные действия в Израиле