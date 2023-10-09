"Они обречены": Израиль обещает ликвидировать руководство ХАМАС

Лидер палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхья Синвар будет ликвидирован вместе со всем военным и политическим руководством ХАМАС, заявил в понедельник, 9 октября, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Яхья Синвар - командующий [наступательной] кампанией. Он уже ходячий мертвец", - цитирует Хагари израильское издание The Times of Israel.
Хагари также подчеркнул, что все остальные лидеры ХАМАС также будут устранены. "Они обречены", - заявил представитель Армии обороны Израиля.
В ответных ударах по сектору Газа после нападения ХАМАС на Израиль в минувшие выходные Армии обороны Израиля уже удалось ликвидировать лидера ХАМАС Аймана Юниса, а также палестинского военного командира Рафата Абу-Хилала.
Галерея: Военные действия в Израиле
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