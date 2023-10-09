Буря отгремела, и мир вступил в очередную рабочую неделю. О главных событиях уходящего понедельника, 9 октября, в Латвии, Израиле и мире - в сводке RUS TVNET.
Главное за 9 октября ⟩ Доплаты для пенсионеров, кого хотят лишить гражданства и последние новости про Израиль
Новости Латвии:
Правительство поддержало разработанные Министерством благосостояния поправки к закону "О государственных пенсиях", которые предусматривают возобновление пенсионных доплат за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
Национальная служба здравоохранения установила, что от имени системы E-veselība отправляются мошеннические СМС населению.
С 2024 года будет происходить постепенное повышение ставок акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия, используемую в электронных курительных устройствах жидкость, в составные части полуфабрикатов используемой в электронных курительных устройствах жидкости, заменители табака, а также отдельные нефтепродукты, используемые в специальных экономических зонах (SEZ) и свободных портах, предусматривают поправки к закону об акцизном налоге.
Онлайн-камеры, расположенные на крыше здания Латвийского телевидения в воскресенье зафиксировали момент удара молнии в Рижскую телебашню на Закюсале.
За рубежом:
Армия Израиля заявила, что полностью контролирует населенные пункты на юге страны у границы сектора Газа.
На вторые сутки после масштабного нападения ХАМАС на Израиль израильские власти официально заявили о переходе страны в состояние войны.
Нападение ХАМАС на Израиль стало самым масштабным за годы, если не за всю историю страны, хотя число нападавших, погибших, захваченных в заложники и пострадавших окончательно не определено. За скоротечным вторжением последовали ответные авиационные удары, и, вероятно, в будущем начнется наземная операция ЦАХАЛ, которая может привести к еще более многочисленным жертвам.
Портал "Медуза" со ссылкой на официальный сайт группы "ДДТ" сообщает, что Юрий Шевчук в сентябре 2023 года перенес инфаркт миокарда. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации, концерты временно отложены.
Израиль продолжает отражать нападение ХАМАС, боевые действия ведутся и на земле. Собеседница эстонского издания Rus.Postimees своими глазами видит, как из Газы вылетают ракеты, а израильские танки проезжают мимо ее окон. Она сумела немного рассказать о том, что сейчас происходит в городе, жители которого одними из первых поняли, что у них в стране началась война.
Интересное чтиво:
Кого хотят лишать гражданства? Зачем это нужно "Новому Единству"? Куда смотрит ООН? Идея, высказанная депутатом Сейма от "Нового Единства" Андреем Юдиным, вызвала шквал обсуждений. Попробуем спокойно взглянуть на ситуацию.
"Если до полномасштабной войны мы знали, что у нас есть друзья в Латвии, то с ее началом могу сказать, что это наши родственники. Я очень благодарен за помощь. Большой, большой paldies", - говорит инженер-проектировщик Евгений Боровко из Харькова, которого в нашу страну полтора года назад привела война.
"Я здесь живу уже несколько лет, мне здесь нравится. Люди здесь классные - и латыши, и русские, и экспаты из России, и украинцы. Я реально не сталкивался ни с какими проблемами здесь до встречи с Гатисом", - рассказывает поэт Юрий Заворотный, который перебрался из Санкт-Петербурга в Ригу в ноябре 2021 года.
Утром в понедельник российский юморист Максим Галкин вышел на связь из находящегося в состоянии войны Израиля и записал обращение в своем Instagram. "Это разговор со светлыми людьми по всему миру", - отметил артист.
Спустя несколько часов после публикации трогательного обращения российский юморист Максим Галкин показал в Instagram-сторис, как они с детьми укрываются в бомбоубежище.
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