Главное за 9 октября ⟩ Доплаты для пенсионеров, кого хотят лишить гражданства и последние новости про Израиль

Портал "Медуза" со ссылкой на официальный сайт группы "ДДТ" сообщает, что Юрий Шевчук в сентябре 2023 года перенес инфаркт миокарда. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации, концерты временно отложены.

Израиль продолжает отражать нападение ХАМАС, боевые действия ведутся и на земле. Собеседница эстонского издания Rus.Postimees своими глазами видит, как из Газы вылетают ракеты, а израильские танки проезжают мимо ее окон. Она сумела немного рассказать о том, что сейчас происходит в городе, жители которого одними из первых поняли, что у них в стране началась война.

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Кого хотят лишать гражданства? Зачем это нужно "Новому Единству"? Куда смотрит ООН? Идея, высказанная депутатом Сейма от "Нового Единства" Андреем Юдиным, вызвала шквал обсуждений. Попробуем спокойно взглянуть на ситуацию.

"Если до полномасштабной войны мы знали, что у нас есть друзья в Латвии, то с ее началом могу сказать, что это наши родственники. Я очень благодарен за помощь. Большой, большой paldies", - говорит инженер-проектировщик Евгений Боровко из Харькова, которого в нашу страну полтора года назад привела война.