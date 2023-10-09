Атаки ХАМАС: число погибших израильтян продолжает расти

Еще 2600 человек получили ранения в результате нападений.

Около 150 человек, захваченных в качестве заложников, были доставлены в сектор Газа, сообщила пресс-служба правительства Израиля. Боевики ХАМАС и группировки "Исламский джихад" заявили, что захватили более 130 заложников, которые были доставлены в сектор Газа. Среди них есть как военнослужащие, так и гражданские лица, в том числе женщины, дети и старики.

В атаках, которые начались в субботу утром, участвовало около 1000 боевиков, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в программе This Week на канале ABC. Между тем, израильские власти сообщают, что на данный момент ликвидировано 400 боевиков, а несколько десятков взяты в плен.

Израильская армия в ответ на нападения нанесла удары по более чем 800 целям в секторе Газа. Палестинские власти заявляют, что в результате погибло по меньшей мере 558 человек. Еще около 2400 получили ранения.

Город Бейт-Ханун, расположенный в северо-восточной части сектора Газа и используемый ХАМАС в качестве наступательного плацдарма, был фактически сровнен с землей в результате израильских авиаударов.

Число погибших в Бейт-Хануне пока неизвестно, но считается, что большая часть жителей, насчитывающая десятки тысяч человек, покинула город еще до ударов.