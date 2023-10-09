Граудиня/Самойлова проиграли в третьей игре чемпионата мира по пляжному волейболу

Во встрече с победительницами двух предыдущих чемпионатов Европы латвийский дуэт уступил Нине Брюннер и Тане Хуберли из Швейцарии со счетом 1:2 (19:21, 25:23, 14:16) в игре подгруппы G.

Граудиня и Самойлова посеяны на турнире под 18-м номером, а швейцарки - под седьмым.

Как сообщалось, представительницы Латвии начали турнир в субботу с победы над аргентинским дуэтом Ана Галлай/Фернанда Перейра (31-й номер) со счетом 2:0 (21:17, 21:14), а в воскресенье со счетом 2:0 (21:11, 21:14) они обыграли эквадорский дуэт Ариана Вилела/Карелис Симистерра Ортис (42-й номер).

Швейцарский дуэт выиграл все три игры в подгруппе, латвийский - две, эквадорцы - одну, а аргентинцы проиграли все три матча.

В 12 группах соревнуются 48 команд.

Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре команды, занявшие третьи места, сразу выйдут в плей-офф. Остальные восемь дуэтов в четырех парах сыграют между собой и определят четырех последних участниц плей-офф. Продолжатся соревнования по олимпийской системе.

В мужском турнире Латвия не представлена.

Соревнования в Тласкале завершатся 15 октября.

На чемпионате мира продолжается борьба за олимпийские рейтинговые очки, которая продлится до 9 июня 2024 года, когда будут определены 17 лучших как женских, так и мужских команд.