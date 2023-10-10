Сектор Газа. Почему это горячая точка на Ближнем Востоке

Блокаду Газы в значительной степени разделяет и ее единственный сосед - Египет. В результате экономическая изоляция привела к резкому ухудшению жизненной ситуации в секторе Газа. Население там живет преимущественно в нищете. Около 40 процентов жителей в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы. Отсутствие перспектив, особенно среди молодежи, способствует тому, что ХАМАС легко вербует среди нее новых боевиков в свои ряды.

Как осуществляется снабжение Газы?

Между Израилем и Газой есть пропускной пункт для людей (Эрез) и пропускной пункт для товаров (Керем Шалом/Суфа). Существует пограничный переход с Египтом в Рафахе.

Ввоз товаров строго контролируется Израилем, в том числе и для того, чтобы предотвратить попадание оружия в сектор Газа. Граница с Египтом также часто блокируется, и тогда ХАМАС пытается провезти товары контрабандным путем через сеть туннелей.

Израиль контролирует поставку товаров в Газу Фото: Said Khatib/AFP/Getty Images

Сектор Газа в значительной степени зависит от международной помощи. По данным ООН, она затрагивает около 80 процентов населения. В особенно тяжелом положении находятся многочисленные беженцы, которые по-прежнему живут в лагерях и полностью зависят от поставок помощи.

Население Газы испытывает серьезные проблемы - электричество там зачастую подается лишь на несколько часов в день. Воды не хватает, и подавляющее большинство людей не имеет чистой питьевой воды.

Система здравоохранения также зависит от международной помощи и - особенно во время военных конфликтов с Израилем - испытывает чрезмерные нагрузки.