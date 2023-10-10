В результате нападения ХАМАС на Израиль убиты, ранены или взяты в плен десятки иностранцев

В результате нападения группировки палестинских боевиков ХАМАС на Израиль были убиты, ранены или взяты в плен десятки иностранных граждан, сообщает AFP.
Многие из похищенных иностранцев находились на фестивале электронной музыки Supernova, который проходил в пустыне недалеко от сектора Газа и где боевики ХАМАС убили около 250 человек.
В результате нападения были убиты 12 таиландских работников, восемь были ранены, а 11 - похищены, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД Таиланда.
Министр занятости Таиланда Пхипхат Ратчакитпракам заявил, что около 5000 тайских рабочих работают в районах, пострадавших от военных действий, и их вывозят в безопасные места.
США подтвердили смерть по меньшей мере 11 своих граждан и признали "вероятным", что среди захваченных ХАМАС заложников есть и американцы.
В кибуце Алумим, ставшем одним из объектов нападения ХАМАС, были убиты 10 граждан Непала, сообщило в воскресенье посольство Непала в Тель-Авиве. Еще четверо граждан Непала находятся на лечении в больнице, и ведутся поиски еще одного, добавили в посольстве. В момент нападения в кибуце Алумима находились 17 непальских студентов.
МИД Аргентины подтвердил, что в результате нападения были убиты четверо граждан этой страны, а еще пятеро пропали без вести.
Также были убиты две украинские женщины, которые проживали в Израиле уже несколько лет, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Правительство Франции сообщило, что "во время терактов ХАМАС против Израиля" были убиты двое граждан Франции, а без вести пропали еще 14, среди которых - 12-летний подросток. МИД Франции считает "очень вероятным", что некоторых из пропавших похитил ХАМАС.
Убит и по меньшей мере один гражданин России, еще четверо пропали без вести, сообщило в понедельник посольство РФ в Тель-Авиве.
Посол Великобритании в Израиле сообщил, что без вести пропал 26-летний гражданин Великобритании. В боях против ХАМАС погиб 20-летний гражданин Великобритании, служивший в израильской армии, сообщила в воскресенье семья погибшего.
Правительство Канады в воскресенье сообщило, что оно пытается подтвердить информацию о смерти одного гражданина Канады и исчезновении еще двух граждан.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщил, в в ходе нападения был убит один студент из Камбоджи.
Источник в МИД Германии в воскресенье сообщил, что похищены несколько человек с двойным гражданством Германии и Израиля.
После участия в фестивале пропали и три человека с двойным гражданством Бразилии и Израиля, а один проходит лечение в больнице, сообщил в воскресенье МИД Бразилии.
Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что пропали два человека с двойным гражданством Израиля и Италии.
Посол Танзании в Израиле сообщил об исчезновении двух граждан этой страны.
Пропали также двое граждан Парагвая, проживавших в Израиле, сообщило правительство Парагвая.
Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсен сообщила, что в плен захвачены двое граждан Мексики - мужчина и женщина.
Без вести пропали два гражданина Колумбии, которые также были на упомянутом фестивале, сообщил посол Израиля в Колумбии.
Правительство Панамы сообщило, что пропала гражданка этой страны.
Правительство Ирландии подтвердило, что пропала женщина с двойным гражданством Ирландии и Израиля.
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