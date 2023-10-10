В результате нападения ХАМАС на Израиль убиты, ранены или взяты в плен десятки иностранцев

Также были убиты две украинские женщины, которые проживали в Израиле уже несколько лет, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Правительство Франции сообщило, что "во время терактов ХАМАС против Израиля" были убиты двое граждан Франции, а без вести пропали еще 14, среди которых - 12-летний подросток. МИД Франции считает "очень вероятным", что некоторых из пропавших похитил ХАМАС.

Убит и по меньшей мере один гражданин России, еще четверо пропали без вести, сообщило в понедельник посольство РФ в Тель-Авиве.

Посол Великобритании в Израиле сообщил, что без вести пропал 26-летний гражданин Великобритании. В боях против ХАМАС погиб 20-летний гражданин Великобритании, служивший в израильской армии, сообщила в воскресенье семья погибшего.

Правительство Канады в воскресенье сообщило, что оно пытается подтвердить информацию о смерти одного гражданина Канады и исчезновении еще двух граждан.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщил, в в ходе нападения был убит один студент из Камбоджи.

Источник в МИД Германии в воскресенье сообщил, что похищены несколько человек с двойным гражданством Германии и Израиля.

После участия в фестивале пропали и три человека с двойным гражданством Бразилии и Израиля, а один проходит лечение в больнице, сообщил в воскресенье МИД Бразилии.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что пропали два человека с двойным гражданством Израиля и Италии.

Посол Танзании в Израиле сообщил об исчезновении двух граждан этой страны.

Пропали также двое граждан Парагвая, проживавших в Израиле, сообщило правительство Парагвая.

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсен сообщила, что в плен захвачены двое граждан Мексики - мужчина и женщина.

Без вести пропали два гражданина Колумбии, которые также были на упомянутом фестивале, сообщил посол Израиля в Колумбии.

Правительство Панамы сообщило, что пропала гражданка этой страны.

Правительство Ирландии подтвердило, что пропала женщина с двойным гражданством Ирландии и Израиля.