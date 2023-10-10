За возможное прославление преступлений РФ в Украине начат уголовный процесс против предпринимателя Риекстса

"Детей мне, конечно, жаль, но если эти тупые дауны сидят дома в зоне боевых действий... там же любой дом может снести, а они сидят в своих квартирах. Надежда - это утешение дурака", - слышно в аудиозаписи.

Также Риекстс утверждает, что ему не будет жалко людей, пострадавших от российских обстрелов.

Уже после этого аудио, в другом аудио Риекстс прокомментировал российский ракетный удар по Харьковской области, где недавно был убит по меньшей мере 51 человек. "Мир очищается от даунов, что хорошо, так как у лохов была возможность последние два года выехать из страны", - слышно на записи.

Риекстс также выразил мнение, что нечего сидеть в зоне боевых действий и ждать, когда на голову прилетит снаряд.

В августе прокуратура Рижского районного суда передала в Рижский городской суд уголовное дело о трагическом пожаре в незаконном хостеле на улице Меркеля в Риге, в результате которого погибли девять человек. Обвиняемыми по делу являются Эрнест Риекстс и Андрей Гайлис.

Они обвиняются в ведении предпринимательской деятельности без регистрации, причинившей значительный ущерб государству, и в умышленном нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем за собой гибель нескольких человек.