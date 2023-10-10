Служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс в связи с высказываниями в адрес украинцев Эрнеста Риекстса, обвиняемого по делу о пожаре в хостеле на улице Меркеля, выяснило агентство LETA.
За возможное прославление преступлений РФ в Украине начат уголовный процесс против предпринимателя Риекстса
27 сентября VDD начал уголовный процесс против одного человека за прославление и оправдание преступлений России в Украине, а также за действия, направленные на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти, сообщили агентству LETA в службе.
Уголовный процесс был начат после оценки высказываний лица в Telegram.
VDD констатировала, что лицо в своем Telegram-канале для неограниченного числа лиц публиковало голосовые сообщения, в которых выражало одобрение преступлений, совершенных российскими вооруженными силами против Украины и ее граждан. Кроме того, в опубликованных голосовых сообщениях человек принижает и очерняет граждан Латвии и Украины.
VDD направила уголовное дело для дальнейшего расследования Государственной полиции.
Как уже сообщалось, в аудиозаписи, размещенной в социальных сетях, можно услышать, как Риекстс расхваливает российскую агрессию в Украине. "Спасибо русским надо сказать, что они этих неотесанных болванов украинцев бомбят. Глупые нации в мире не нужны. То же самое произойдет и в Латвии. И надо сказать спасибо русским, что они очистят Латвию от тупых людей", - сказал Риекстс.
"Детей мне, конечно, жаль, но если эти тупые дауны сидят дома в зоне боевых действий... там же любой дом может снести, а они сидят в своих квартирах. Надежда - это утешение дурака", - слышно в аудиозаписи.
Также Риекстс утверждает, что ему не будет жалко людей, пострадавших от российских обстрелов.
Уже после этого аудио, в другом аудио Риекстс прокомментировал российский ракетный удар по Харьковской области, где недавно был убит по меньшей мере 51 человек. "Мир очищается от даунов, что хорошо, так как у лохов была возможность последние два года выехать из страны", - слышно на записи.
Риекстс также выразил мнение, что нечего сидеть в зоне боевых действий и ждать, когда на голову прилетит снаряд.
В августе прокуратура Рижского районного суда передала в Рижский городской суд уголовное дело о трагическом пожаре в незаконном хостеле на улице Меркеля в Риге, в результате которого погибли девять человек. Обвиняемыми по делу являются Эрнест Риекстс и Андрей Гайлис.
Они обвиняются в ведении предпринимательской деятельности без регистрации, причинившей значительный ущерб государству, и в умышленном нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем за собой гибель нескольких человек.
Утром 28 апреля 2021 года в одной из комнат хостела произошел пожар, в результате которого от различных травм, непосредственно связанных с пожаром - термических ожогов тела и дыхательных путей, отравления угарным газом и продуктами горения - восемь человек погибли, а еще один скончался позднее в медицинском учреждении.
В результате пожара были уничтожены личные вещи жильцов хостела на сумму несколько тысяч евро. Также была разрушена двускатная крыша здания, принадлежащего сообществу собственников многоквартирного жилого дома, со всеми ее конструкциями, причинен материальный ущерб на сумму в несколько десятков тысяч евро.
Ранее Риекстс упоминался в прессе как владелец хостела, его управляющий и "крупнейший владелец хостела в странах Балтии". По данным Firmas.lv, Риекстс владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы.
Риекстс был объявлен в розыск, после чего задержан полицией. Еще до ареста в распространенном в Интернете аудиообращении Риекстс заявил, что его объявление в розыск было "пиар-компанией политиков". В своем сообщении он также утверждал, что сгоревшее помещение на улице Меркеля было не хостелом, а съемной квартирой. Также он заявил, что пожарная безопасность в квартире была "на высоком уровне" и "везде были детекторы дыма".
Риекстс утверждал, что к тому моменту не бывал в помещении на улице Меркеля уже полтора года и "там работали и всем управляли совершенно другие люди". В сообщении Риекстс также представил свои возможные версии пожара, предположив, что поджог был умышленным.
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