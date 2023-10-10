Ринкевич: произошедшее стало неожиданностью для Израиля

"Эта горячая зона конфликта никогда не остывала, просто то, что произошло, стало достаточно большой неожиданностью для самого Израиля", - сказал президент, отметив, что будет много дискуссий о том, как можно было не заметить подготовку нападения.

Ринкевич отметил, что в настоящее время большое внимание уделяется эскалации ситуации на Ближнем Востоке, поэтому внимание к Украине со стороны СМИ и политиков несколько ослабевает.

"Это наша задача - стран, которые находятся в Европе, в составе ЕС и НАТО - обеспечить, чтобы ни объем помощи, ни объем внимания к Украине не уменьшались", - сказал президент.