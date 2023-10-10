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В Яунциемсе задержаны 13 нелегальных иммигрантов; один из них распылил газ в лицо пограничнику

rus.tvnet.lv
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Руки в наручниках. Иллюстративное фото.
Руки в наручниках. Иллюстративное фото. Фото: CC7/Shutterstock

В понедельник в заброшенном жилом доме в столичном районе Яунциемс пограничники задержали 13 нелегальных иммигрантов, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В результате оперативных мероприятий пограничники задержали в Риге гражданина Латвии за оказание поддержки и перемещение граждан Эритреи.

В заброшенном доме были задержаны 13 человек без удостоверяющих личность документов и не имеющих действительных виз или видов на жительство.

Во время задержания один из иммигрантов, член преступной группы, оказал сопротивление и напал на пограничника, распылив ему в лицо перцовый газ.

В вещах задержанных пограничники обнаружили чужие документы с явными признаками подделки, а также предмет, похожий на пневматическое оружие.

Как сообщалось, 4 октября при проверке полученной от работников ООО Rīgas meži информации о замеченных в лесу подозрительных лицах в Плаканциемсе в лесном массиве была задержана группа из 23 нелегальных иммигрантов.

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