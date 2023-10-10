Может ли полиция эвакуировать надолго брошенные в разрешенных местах машины?

Передача заметила автомобили, оставленные на Закюсале, у одного из них техосмотр закончился в 2016 году, у другого - в 2014-м. На набережной Закюсалы эти две машины брошены уже давно.

Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис пояснил, что в случае, если машина надолго брошена в месте, где можно парковаться, полиция оценивает, пройден ли у автомобиля техосмотр.

"Если техосмотр у автомобиля пройден, но при этом имеются признаки того, что он долгое время был брошен - спущенные шины или слой пыли, а в некоторых случаях и мха на машинах, - то срок для его перемещения составляет 45 дней плюс время, необходимое для отправки письма по почте", - пояснил Садовскис.

"В свою очередь, если техосмотр не пройден, то срок перемещения гораздо короче - 15 дней, и здесь тоже нужно добавить время на уведомление по почте", - указал представитель муниципальной полиции Риги.

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