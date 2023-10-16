"Латвия - это музыка". Артур Смольянинов о переезде, местных и предавшей родине

Артур Смольянинов Фото: Juris Lisovs/TVNET

Артур Смольянинов начал учить латышский язык. При первой встрече он всегда старается обратиться к человеку по-латышски: "Это же просто элементарная вежливость, проявление уважения, дать человеку понять, что ты у него в гостях, что ты здесь не на правах захватчика или на правах "я здесь жил всегда". Для меня это тоже было стимулом учить язык дальше".

Людей Латвии Смольянинов сравнивает с балтийскими пляжами: "Они очень светлые. Очень открытые, очень просторные. Они продувается всеми ветрами. Они настолько приветливые, настолько же, как бы далекие, они никогда не станут твоими".

Артур Смольянинов Фото: Juris Lisovs/TVNET

Артур Смольянинов - новый герой проекта "Мы здесь". Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.