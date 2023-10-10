В несколько школ поступила информация об угрозе. Комментарий полиции

Учебы в школах Олайне сегодня уже не будет. Ответственные службы оценивают ситуацию.

В данный момент все дети из Олайнской 2-й средней школы эвакуированы в Олайнский дом спорта, а из Олайнской 1-й средней школы - в технологический колледж RTU, свидетельствует пост самоуправления в Facebook.

Оперативные службы проводят проверку.

Дети, эвакуированные из школы без верхней одежды и личных вещей, будут находиться в Олайнском доме спорта или технологическом колледже RTU в Олайне вместе со своими учителями.

Родителям детей младших классов предлагается забрать своих детей или обратиться к классному руководителю своего ребенка, если позволит ситуация.

В социальных сетях и в родительских чатах люди сообщают, что аналогичная ситуация возникла в школах Огре, Марупе, Яунмарупе, Резекне и Тирайне.

Комментарий полиции

Несколько латвийских школ получили одинаковые электронные письма о возможных угрозах безопасности; полиция отмечает, что в настоящее время причин для беспокойства нет.