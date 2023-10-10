В несколько школ поступила информация об угрозе. Комментарий полиции

Во вторник, 10 октября, в нескольких школах Латвии, в том числе в Олайнской 1-й и 2-й средних школах, была получена информация о потенциальной угрозе, сообщает самоуправление Олайнского края.
Учебы в школах Олайне сегодня уже не будет. Ответственные службы оценивают ситуацию.
В данный момент все дети из Олайнской 2-й средней школы эвакуированы в Олайнский дом спорта, а из Олайнской 1-й средней школы - в технологический колледж RTU, свидетельствует пост самоуправления в Facebook.
Оперативные службы проводят проверку.
Дети, эвакуированные из школы без верхней одежды и личных вещей, будут находиться в Олайнском доме спорта или технологическом колледже RTU в Олайне вместе со своими учителями.
Родителям детей младших классов предлагается забрать своих детей или обратиться к классному руководителю своего ребенка, если позволит ситуация.
В социальных сетях и в родительских чатах люди сообщают, что аналогичная ситуация возникла в школах Огре, Марупе, Яунмарупе, Резекне и Тирайне.
Комментарий полиции
Несколько латвийских школ получили одинаковые электронные письма о возможных угрозах безопасности; полиция отмечает, что в настоящее время причин для беспокойства нет.
Сегодня несколько учебных заведений по всей Латвии получили одинаковые электронные письма о потенциальных угрозах безопасности. Подобные письма попадали в поле зрения Государственной полиции и раньше, когда идентичный текст рассылался в разные учреждения, даже на сотни адресов, как в данном случае. Государственная полиция разработала четкие алгоритмы действий в таких случаях, четко определяя действия и оценивая степень риска.
Информация, которой располагает полиция в данном случае, свидетельствует о том, что электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата, и, с учетом всех обстоятельств, это угроза низкого уровня риска, и у общественности нет причин для беспокойства. Как обычно, Государственная полиция проводит плановые проверки безопасности в учебных заведениях и находится в контакте с сотрудниками школ по поводу необходимых действий.
Государственная полиция будет оценивать эти случаи в рамках уголовного производства. Напомним, что заведомо ложное сообщение о ввозе или размещении взрывчатого, отравляющего, радиоактивного или бактериологического вещества или материала, а также взрывного устройства является уголовным преступлением.
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