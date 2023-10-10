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Международный союз конькобежцев продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

rus.postimees.ee
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Зимняя Олимпиада в Пекине, фигуристка Камила Валиева (в центре). Спустя несколько месяцев началась война в Украине и российских спортсменов изолировали от международного спорта.
Зимняя Олимпиада в Пекине, фигуристка Камила Валиева (в центре). Спустя несколько месяцев началась война в Украине и российских спортсменов изолировали от международного спорта. Фото: Sergei Bobylev

Спустя месяц после начала российской агрессии Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, пишет Rus.Postimees.

Сейчас опубликовано сообщение, согласно которому отстранение остается в силе.

"ISU поддерживает Федерацию конькобежного спорта Украины с начала войны, внедряя решения 2469, а также оказывая финансовую поддержку украинским фигуристам. ISU решительно осуждает вторжение России в Украину. Совет продолжит следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решения и их реализации в рамках Олимпийского движения. Решение ISU об отстранении остается в силе", - говорится в сообщении.

Отстранение достаточно серьезно повлияло на спортсменов из России и Беларуси. Чтобы продолжить выступления на международном уровне, часть была вынуждена сменить спортивное гражданство.

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