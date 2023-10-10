"Помочь нам никто не мог". Истории жителей израильского Ашкелона

В больнице Рэйчел Эзра встречает депутата Кнессета, который пришел навестить пострадавших, и кидается к нему за помощью.

«Я только хочу, чтобы вы помогли мне найти моего мальчика и его девушку Наоми! Ему 24 года, ей 23, — рыдает она. — Я не знаю, что вам еще сказать!»

Она уверена, что действия боевиков заслуживают максимально жесткого военного ответа в секторе Газа и уповает на армию. Очень многие в стране придерживаются того же мнения.

Выйдя из убежища, израильтяне обычно не расходятся далеко - на всякий случай Фото: Reuters

Израильский волонтер, не пожелавший называть своего имени, примчался сюда из дома, расположенного на севере страны, в трех часах езды, чтобы бесплатно помогать медикам. По его словам, ему довелось ухаживать за многими ранеными солдатами, и все они открыто говорят, что боевикам ХАМАС необходимо отомстить.

«Я говорил со многими военнослужащими и могу сказать, что многие из них весьма разочарованы. От властей они ждут не политкорректных заявлений, а конкретных жестких мер», — говорит он. И добавляет, что, по его мнению, ответ израильских властей во многом сдерживают иностранные дипломаты.

В то же время израильское командование уверяет, что в расположенном неподалеку секторе Газа полным ходом идет «решающая военная кампания».

«Предстоящие дни будут долгими и трудными, — заявил от лица военных контр-адмирал Дэниел Хагари. — Нам пришлось дорого заплатить, но безопасность народа Израиля будет восстановлена».

Над головой что-то регулярно грохочет: это израильская система ПВО «Железный купол» сбивает все новые и новые ракеты, выпущенные боевиками.

В прошлом она уже не раз спасала жителей города от ракет, выпущенных по ним ХАМАС. Однако сейчас в Ашкелоне, кажется, вряд ли хоть кто-то может чувствовать себя в полной безопасности.

Фото: BBC

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