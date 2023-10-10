Вт, 10.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Помочь нам никто не мог". Истории жителей израильского Ашкелона

BBC News Русская служба
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Рэйчел Эзра не может выйти на связь ни со своим сыном Озом, ни с его подругой Наоми
Рэйчел Эзра не может выйти на связь ни со своим сыном Озом, ни с его подругой Наоми Фото: BBC News

Воскресенье в Израиле — первый день рабочей недели, а 8 октября после череды осенних еврейских праздников в стране должны были открыться еще и школы. Это перевод статьи, оригинал на английском языке можно прочесть здесь.

Однако на опустевших улицах Ашкелона жизнь словно замерла.

Только накануне в городе фактически заправляли вооруженные палестинцы из сектора Газа. Да и сейчас шокирующие события продолжают разворачиваться совсем поблизости.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как погоня израильских военных за укравшими машину боевиками заканчивается драматической перестрелкой на обочине, в ходе которой пытавшиеся скрыться палестинцы были убиты.

Небольшое скопление людей мы обнаружили лишь у местной больницы имени Барзилая. У входа в отделение неотложной помощи стояли утомленные врачи. После внезапного нападения боевиков группировки ХАМАС, управляющей сектором Газа, сюда обратились за помощью более 400 пострадавших.

«Очень было тяжело, причем разворачивались события стремительно, — рассказывает возглавляющий больницу профессор Хези Леви. — Пострадавших было так много, что они поступали непрерывно — буквально один за другим».

«Сколько лет работаю — такого не было ни разу», — уверяет он.

Один из раненых — молодой мужчина с сигаретой в руке — выглядит совершенно ошеломленным. По его словам, он и сам медик из Тель-Авива, однако тут оказался в качестве пациента — как и многие другие участники ночного танцевального фестиваля неподалеку от Газы, на который в субботу утром напали боевики.

В результате нападения 30-летний парень (имени своего он просил не называть) был ранен в руку и потерял палец. И это если не считать множественные мелкие травмы головы.

«С утра начался ракетный обстрел. Все перепугались и побежали к дороге, чтобы ехать домой, — вспоминает он. — Но стоило добраться до дороги, началась стрельба. Люди у меня на глазах падали замертво. А на дороге машины сталкивались друг с другом».

«Я позвонил в полицию, — продолжает раненый. — Помочь нам никто не мог. Полтора часа мы сидели посреди поля сражения, без всякой помощи. В конце концов кто-то взял меня пассажиром. Но я же врач, так что попытался вывезти с собой еще двух раненых. Дошел до перекрестка, увидел впереди людей в военной форме — но оказалось, что это не армия. По мне открыли стрельбу».

Многие встреченные нами израильтяне признаются, что шокированы тем, что силы безопасности страны оказались неспособны предотвратить столь сложную и столь масштабную операцию ХАМАС. Многие говорят, что не могут добиться помощи от властей.

Не прекращая плакать, обезумевшая от горя мать, Рэйчел Эзра, рассказывает мне, что лично обошла все городские больницы в поисках сына Оза.

Она не знает даже, жив ли он еще, и если да, то где он и что с ним. Возможно, он попал в руки вооруженных боевиков и вместе с десятками других заложников оказался в секторе Газа.

В больнице Рэйчел Эзра встречает депутата Кнессета, который пришел навестить пострадавших, и кидается к нему за помощью.

«Я только хочу, чтобы вы помогли мне найти моего мальчика и его девушку Наоми! Ему 24 года, ей 23, — рыдает она. — Я не знаю, что вам еще сказать!»

Она уверена, что действия боевиков заслуживают максимально жесткого военного ответа в секторе Газа и уповает на армию. Очень многие в стране придерживаются того же мнения.

Выйдя из убежища, израильтяне обычно не расходятся далеко - на всякий случай
Выйдя из убежища, израильтяне обычно не расходятся далеко - на всякий случай Фото: Reuters

Израильский волонтер, не пожелавший называть своего имени, примчался сюда из дома, расположенного на севере страны, в трех часах езды, чтобы бесплатно помогать медикам. По его словам, ему довелось ухаживать за многими ранеными солдатами, и все они открыто говорят, что боевикам ХАМАС необходимо отомстить.

«Я говорил со многими военнослужащими и могу сказать, что многие из них весьма разочарованы. От властей они ждут не политкорректных заявлений, а конкретных жестких мер», — говорит он. И добавляет, что, по его мнению, ответ израильских властей во многом сдерживают иностранные дипломаты.

В то же время израильское командование уверяет, что в расположенном неподалеку секторе Газа полным ходом идет «решающая военная кампания».

«Предстоящие дни будут долгими и трудными, — заявил от лица военных контр-адмирал Дэниел Хагари. — Нам пришлось дорого заплатить, но безопасность народа Израиля будет восстановлена».

Над головой что-то регулярно грохочет: это израильская система ПВО «Железный купол» сбивает все новые и новые ракеты, выпущенные боевиками.

В прошлом она уже не раз спасала жителей города от ракет, выпущенных по ним ХАМАС. Однако сейчас в Ашкелоне, кажется, вряд ли хоть кто-то может чувствовать себя в полной безопасности.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC
BBC
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх