"Помочь нам никто не мог". Истории жителей израильского Ашкелона

Воскресенье в Израиле — первый день рабочей недели, а 8 октября после череды осенних еврейских праздников в стране должны были открыться еще и школы. Это перевод статьи, оригинал на английском языке можно прочесть здесь.
Однако на опустевших улицах Ашкелона жизнь словно замерла.
Только накануне в городе фактически заправляли вооруженные палестинцы из сектора Газа. Да и сейчас шокирующие события продолжают разворачиваться совсем поблизости.
На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как погоня израильских военных за укравшими машину боевиками заканчивается драматической перестрелкой на обочине, в ходе которой пытавшиеся скрыться палестинцы были убиты.
Небольшое скопление людей мы обнаружили лишь у местной больницы имени Барзилая. У входа в отделение неотложной помощи стояли утомленные врачи. После внезапного нападения боевиков группировки ХАМАС, управляющей сектором Газа, сюда обратились за помощью более 400 пострадавших.
«Очень было тяжело, причем разворачивались события стремительно, — рассказывает возглавляющий больницу профессор Хези Леви. — Пострадавших было так много, что они поступали непрерывно — буквально один за другим».
«Сколько лет работаю — такого не было ни разу», — уверяет он.
Один из раненых — молодой мужчина с сигаретой в руке — выглядит совершенно ошеломленным. По его словам, он и сам медик из Тель-Авива, однако тут оказался в качестве пациента — как и многие другие участники ночного танцевального фестиваля неподалеку от Газы, на который в субботу утром напали боевики.
В результате нападения 30-летний парень (имени своего он просил не называть) был ранен в руку и потерял палец. И это если не считать множественные мелкие травмы головы.
«С утра начался ракетный обстрел. Все перепугались и побежали к дороге, чтобы ехать домой, — вспоминает он. — Но стоило добраться до дороги, началась стрельба. Люди у меня на глазах падали замертво. А на дороге машины сталкивались друг с другом».
«Я позвонил в полицию, — продолжает раненый. — Помочь нам никто не мог. Полтора часа мы сидели посреди поля сражения, без всякой помощи. В конце концов кто-то взял меня пассажиром. Но я же врач, так что попытался вывезти с собой еще двух раненых. Дошел до перекрестка, увидел впереди людей в военной форме — но оказалось, что это не армия. По мне открыли стрельбу».
Многие встреченные нами израильтяне признаются, что шокированы тем, что силы безопасности страны оказались неспособны предотвратить столь сложную и столь масштабную операцию ХАМАС. Многие говорят, что не могут добиться помощи от властей.
Не прекращая плакать, обезумевшая от горя мать, Рэйчел Эзра, рассказывает мне, что лично обошла все городские больницы в поисках сына Оза.
Она не знает даже, жив ли он еще, и если да, то где он и что с ним. Возможно, он попал в руки вооруженных боевиков и вместе с десятками других заложников оказался в секторе Газа.
В больнице Рэйчел Эзра встречает депутата Кнессета, который пришел навестить пострадавших, и кидается к нему за помощью.
«Я только хочу, чтобы вы помогли мне найти моего мальчика и его девушку Наоми! Ему 24 года, ей 23, — рыдает она. — Я не знаю, что вам еще сказать!»
Она уверена, что действия боевиков заслуживают максимально жесткого военного ответа в секторе Газа и уповает на армию. Очень многие в стране придерживаются того же мнения.
Израильский волонтер, не пожелавший называть своего имени, примчался сюда из дома, расположенного на севере страны, в трех часах езды, чтобы бесплатно помогать медикам. По его словам, ему довелось ухаживать за многими ранеными солдатами, и все они открыто говорят, что боевикам ХАМАС необходимо отомстить.
«Я говорил со многими военнослужащими и могу сказать, что многие из них весьма разочарованы. От властей они ждут не политкорректных заявлений, а конкретных жестких мер», — говорит он. И добавляет, что, по его мнению, ответ израильских властей во многом сдерживают иностранные дипломаты.
В то же время израильское командование уверяет, что в расположенном неподалеку секторе Газа полным ходом идет «решающая военная кампания».
«Предстоящие дни будут долгими и трудными, — заявил от лица военных контр-адмирал Дэниел Хагари. — Нам пришлось дорого заплатить, но безопасность народа Израиля будет восстановлена».
Над головой что-то регулярно грохочет: это израильская система ПВО «Железный купол» сбивает все новые и новые ракеты, выпущенные боевиками.
В прошлом она уже не раз спасала жителей города от ракет, выпущенных по ним ХАМАС. Однако сейчас в Ашкелоне, кажется, вряд ли хоть кто-то может чувствовать себя в полной безопасности.
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