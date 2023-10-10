Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - многие школы в Латвии получили письма с угрозами, правительство Финляндии подозревает, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией, а политолог высказалась о СМИ на русском языке. Об этих и других новостях вторника, 10 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 10 октября ⟩ Угрозы латвийским школам, Россию подозревают в ударе по газопроводу и изменения в налоговых декларациях
Новости Латвии:
Во вторник, 10 октября, многие школы в Латвии получили на электронную почту письма с угрозами. В результате ученики этих учебных заведений были эвакуированы. Полиция отмечает, что в настоящее время причин для беспокойства нет, но известно, что угрозы получили около 300 школ по всей Латвии.
В понедельник, 9 октября, правительство поддержало поправки к Закону о подоходном налоге. Планируется усовершенствовать систему декларирования доходов.
Политолог, генсекретарь Латвийской Трансатлантической организации Сигита Струберга в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" заявила, что не считает общественные и частные медиа Латвии на русском языке представителями некоего другого информационного поля, отличного от латвийского. "Я не понимаю, почему существует это разделение", - призналась она.
Несмотря на просьбы фермеров сохранить сниженный 5%-ный PVN на овощи и фрукты, депутаты Сейма решили не продлевать эту норму, а это означает, что с 1 января PVN на эти товары вырастет до 21%, пишет Latvijas Avīze.
В воскресенье, 8 октября, в то время, когда в Латвии бушевала буря, очевидцев удивил городской автобус Rīgas satiksme 54-го маршрута, который проезжал по затопленному участку дороги на улице Кремеру в Волери (расположен между центром и Болдераей. - Прим. ред.). RUS TVNET обратился в предприятие за комментарием.
За рубежом:
По словам источника в сфере иностранных дел и безопасности, правительство Финляндии и Силы обороны подозревают, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией, пишет Rus.Postimees со ссылкой на финское издание Iltalehti.
Как невиданная атака на Израиль стала возможна, кто стоит за террористами, почему это выгодно Путину, и на что влияют заложники, которых удерживают террористы, эстонскому изданию Rus.Postimees рассказал редактор "Лучшего радио" из Тель-Авива Виталий Новоселов.
В октябре 2023 года в интернете распространилась якобы сделанная в секторе Газа фотография плакатов, на которых изображен среди прочих президент РФ Владимир Путин. "Проверено.Медиа" проверяет подлинность этого снимка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеозапись, на которой он выражает поддержку Палестине, однако говорит, что выступает против войны в этом регионе, которая "в отличие от других конфликтов может перерасти во что-то большее", пишет "Медуза".
В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. Она контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых стран.
Вечером во вторник, 10 октября, ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону города Ашкелона, об этом сообщает Русская служба BBC.
В городе Кадис на юге Испании в понедельник автобус съехал с проезжей части и врезался в пешеходов, в результате чего погибли три человека, сообщил мэр города Бруно Гарсиа, пишет dpa.
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