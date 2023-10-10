Главное за 10 октября ⟩ Угрозы латвийским школам, Россию подозревают в ударе по газопроводу и изменения в налоговых декларациях

За рубежом:

По словам источника в сфере иностранных дел и безопасности, правительство Финляндии и Силы обороны подозревают, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией, пишет Rus.Postimees со ссылкой на финское издание Iltalehti.

Как невиданная атака на Израиль стала возможна, кто стоит за террористами, почему это выгодно Путину, и на что влияют заложники, которых удерживают террористы, эстонскому изданию Rus.Postimees рассказал редактор "Лучшего радио" из Тель-Авива Виталий Новоселов.

В октябре 2023 года в интернете распространилась якобы сделанная в секторе Газа фотография плакатов, на которых изображен среди прочих президент РФ Владимир Путин. "Проверено.Медиа" проверяет подлинность этого снимка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеозапись, на которой он выражает поддержку Палестине, однако говорит, что выступает против войны в этом регионе, которая "в отличие от других конфликтов может перерасти во что-то большее", пишет "Медуза".

В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. Она контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых стран.

Вечером во вторник, 10 октября, ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону города Ашкелона, об этом сообщает Русская служба BBC.