В возрасте 62 лет скончалась одна из самых успешных шведских спортсменок всех времен Агнета Андерссон, сообщают шведские СМИ.
Бывшая гребчиха, завоевавшая за свою карьеру три золотые олимпийские медали, проиграла в борьбе с раком.
Андерссон завоевала на Олимпийских играх две серебряные и три бронзовые медали. Ни один шведский спортсмен не завоевал больше золотых медалей на летних Олимпийских играх, чем Андерссон.
Она завоевала олимпийские медали в Лос-Анджелесе в 1984 году, Барселоне в 1992 году и Атланте в 1994 году.
После Олимпиады в Лос-Анджелесе шведы прозвали ее Золотой Агнетой. В том же году в Америке она стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также завоевала серебряную медаль.
Андерссон боролась с раком. Она скончалась 8 октября в больнице. У нее остались муж и маленький сын.
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