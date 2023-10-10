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Скончалась одна из самых успешных шведских спортсменок всех времен

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Агнета Андерссон
Агнета Андерссон Фото: "X"

В возрасте 62 лет скончалась одна из самых успешных шведских спортсменок всех времен Агнета Андерссон, сообщают шведские СМИ.

Бывшая гребчиха, завоевавшая за свою карьеру три золотые олимпийские медали, проиграла в борьбе с раком.

Андерссон завоевала на Олимпийских играх две серебряные и три бронзовые медали. Ни один шведский спортсмен не завоевал больше золотых медалей на летних Олимпийских играх, чем Андерссон.

Она завоевала олимпийские медали в Лос-Анджелесе в 1984 году, Барселоне в 1992 году и Атланте в 1994 году.

После Олимпиады в Лос-Анджелесе шведы прозвали ее Золотой Агнетой. В том же году в Америке она стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также завоевала серебряную медаль.

Андерссон боролась с раком. Она скончалась 8 октября в больнице. У нее остались муж и маленький сын.

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