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Визит премьер-министра Силини в Эстонию отложен

LETA/BNS
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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Edijs Pālens/LETA

Запланированный в среду визит в Эстонию премьер-министра Латвии Эвики Силиня не состоится из-за ее болезни.

Новое время визита выяснится в ближайшее время.

Эвика Силиня планировала встретиться с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.

"По многим важным вопросам Эстония и Латвия думают одинаково и сталкиваются с общими вызовами. У нас было отличное сотрудничество с главой предыдущего правительства Латвии, и я очень жду встречи с премьер-министром Эвикой Силиней", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

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