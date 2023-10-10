Визит премьер-министра Силини в Эстонию отложен

"По многим важным вопросам Эстония и Латвия думают одинаково и сталкиваются с общими вызовами. У нас было отличное сотрудничество с главой предыдущего правительства Латвии, и я очень жду встречи с премьер-министром Эвикой Силиней", - сказала премьер-министр Кая Каллас.