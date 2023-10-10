Визит премьер-министра Силини в Эстонию отложен

Запланированный в среду визит в Эстонию премьер-министра Латвии Эвики Силиня не состоится из-за ее болезни.
Новое время визита выяснится в ближайшее время.
Эвика Силиня планировала встретиться с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.
"По многим важным вопросам Эстония и Латвия думают одинаково и сталкиваются с общими вызовами. У нас было отличное сотрудничество с главой предыдущего правительства Латвии, и я очень жду встречи с премьер-министром Эвикой Силиней", - сказала премьер-министр Кая Каллас.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!