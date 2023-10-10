ООН: международное право запрещает полную блокаду сектора Газа

По его словам, международное гуманитарное право запрещает лишать людей необходимого им для выживания.

"Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом", - приводит его слова Русская служба BBC.

"Все стороны конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право. Они должны немедленно прекратить нападения на гражданское население и нападения, которые, как ожидается, приведут к непропорционально большому числу погибших и раненых гражданских лиц или повреждению гражданских объектов", - добавил Тюрк.

Любые ограничения на передвижение людей и товаров для осуществления осады должны быть оправданы военной необходимостью, в противном случае они могут быть приравнены к коллективному наказанию, передает Русская служба BBC.

"Я призываю палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и все еще удерживаются. Захват заложников запрещен международным правом", - призвал Тюрк.