Легендарный легкоатлет дал по поводу войны в Украине неоднозначный комментарий

Шведская национальная телерадиовещательная компания SVT поинтересовалась у именитого спортсмена, должны ли россияне участвовать в парижской Олимпиаде в будущем году.

"Это сложно, - ответил Дюплантис. - Это зависит от множества нюансов. Некоторые вещи в спорте имеют большее значение. Не знаю. Я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать. Я счастлив, что не должен принимать это решение".

Затем он продолжил: "Я не особо интересуюсь политикой и не настолько слежу за новостями, чтобы иметь достаточно знаний. В каком-то смысле это, может быть, плохо, но, возможно, именно благодаря этому я все это время сумел сохранять спокойствие".

Вопрос SVT был спровоцирован назначенным на эту неделю заседанием Международного олимпийского комитета (МОК). Вероятно, на заседании будет решаться и вопрос об участии россиян в Олимпиаде. Учитывая, что спортсменов из страны-агрессора допустили на Паралимпийские игры, можно ожидать похожего решения.