Политики: компаниям, которые работают в РФ или Беларуси нужно запретить участвовать в госзакупках

В декабре 2023 года товары в Россию экспортировали 143 компании из Латвии, а в Беларусь - 80 компаний.

"Мы с самого начала вторжения РФ в Украину считали и до сих пор призываем всех предпринимателей прекратить сотрудничество с РФ и Беларусью. Многие этот выбор сделали. И я думаю, что два года достаточно для того, чтобы переориентировать рынок. Была поддержка со стороны государства, чтобы как это делать, и многие это сделали. Мы бы могли прекратить сотрудничество с предпринимателями, которые продолжают отношения с этими странами, запретить участвовать в госзакупках. И это не невозможно. Это очень даже легко", - рассказала Илзе Индриксоне (Национальное объединение) и экс-министр экономики.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите, отметил, что зарабатывать ли в России или Беларуси, - это вопрос морали.

"Воплотить в жизнь возможно все, если есть такое желание. Политика нашей организации была выражена очень четко, как только началась война в Украине, которую начала Россия: прекратить любые отношения бизнеса с Россией. Потому что основная часть членов нашей организации очень быстро приняла решение. Неважно - позволено юридически работать или нет, мы не работаем", - сказал Бите.

Министр экономики Викторс Валайнис (СЗК) сказал, что предложение Национального объединения очень кардинальное.

"Этот вопрос мы можем рассмотреть. Но это не такой уж легкий вопрос. Так мы можем повредить довольно серьезным компаниям, которые работают в Латвии", - считает министр.

В настоящее время предложение Национального объединения рассматривается в бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

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