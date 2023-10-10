Избиение юноши с украинским флагом: экс-полицейская оштрафована на 9300 евро

Цвирко была оштрафована за невыполнение обязанностей государственного должностного лица. Прокуратура утверждала, что своими действиями в качестве должностного лица она дискредитировала полицию как институт государственного управления, подорвала ее репутацию и поставила под угрозу раскрытие и расследование уголовных дел.

Суд постановил, что действия Цвирко повлияли на работу Государственной полиции, которая должна выявлять и предотвращать уголовные преступления. Кроме того, в результате действий обвиняемой было затруднено и поставлено под угрозу расследование правоотношений другого уголовного процесса.

Была доказана прямая причинно-следственная связь между бездействием государственного должностного лица - обвиняемой Анастаси Цвирко, и причинением значительного ущерба.

Наряду с окончательным решением суд вынес дополнительное решение в отношении Валерия Лазарева за заведомо ложные показания.

Суд отклонил ходатайство прокурора о применении к Цвирко условного надзора сроком на один год и шесть месяцев, поскольку, по мнению суда, для такого требования не было никаких юридических оснований.

Адвокат Цвирко Хелена Пурвиня сообщила Латвийскому радио, что собирается обжаловать приговор.