Избиение юноши с украинским флагом: экс-полицейская оштрафована на 9300 евро

Во вторник, 10 октября, Рижский районный суд Юрмалы приговорил бывшую полицейскую Анастасию Цвирко к штрафу в 9300 евро за бездействие в связи с нападением на молодого человека с украинским флагом, сообщили агентству LETA в суде.
Цвирко была оштрафована за невыполнение обязанностей государственного должностного лица. Прокуратура утверждала, что своими действиями в качестве должностного лица она дискредитировала полицию как институт государственного управления, подорвала ее репутацию и поставила под угрозу раскрытие и расследование уголовных дел.
Суд постановил, что действия Цвирко повлияли на работу Государственной полиции, которая должна выявлять и предотвращать уголовные преступления. Кроме того, в результате действий обвиняемой было затруднено и поставлено под угрозу расследование правоотношений другого уголовного процесса.
Была доказана прямая причинно-следственная связь между бездействием государственного должностного лица - обвиняемой Анастаси Цвирко, и причинением значительного ущерба.
Наряду с окончательным решением суд вынес дополнительное решение в отношении Валерия Лазарева за заведомо ложные показания.
Суд отклонил ходатайство прокурора о применении к Цвирко условного надзора сроком на один год и шесть месяцев, поскольку, по мнению суда, для такого требования не было никаких юридических оснований.
Адвокат Цвирко Хелена Пурвиня сообщила Латвийскому радио, что собирается обжаловать приговор.
"Если даже не говорить о вине или невиновности, я считаю, что наказание неадекватно. Хотя в иерархии наказаний штраф считается самым легким видом наказания, он может применяться только к работающим лицам. Да, она [Цвирко] не работает, и ни суд, ни прокурор, прежде чем ходатайствовать о таком взыскании и назначении наказания, не удостоверились, имеет ли лицо доход и каков он. При таком наказании неработающего человека, автоматически подразумевается, что его отправляют прямиком в тюрьму, потому что штраф должен быть уплачен в течение 30 дней", - приводят слова адвоката Rus.LSM.
Ранее сообщалось, вечером 20 мая прошлого года после шествия и концерта против советского наследия в Агенскалнсе, на пересечении улиц Смильгя и Лапу, мужчина 1984 года рождения выпрыгнул из машины и избил 18-летнего парня, у которого на плечах был украинский флаг. Супруга нападавшего работала в Государственной полиции и во время нападения находилась рядом, но не вмешивалась.
Прокуратура приговорила нападавшего Валерия Лазарева к 200 часам общественных работ, но адвокат потерпевшего обжаловал это решение. Виновный также выплатил моральную компенсацию, но адвокат потерпевшего счел, что в таких случаях нужно применять реальное тюремное заключение.
По рассказам потерпевшего, причиной инцидента стал именно украинский флаг. "Что это за фашистская тряпка у тебя?" - спросил нападавший перед тем, как начать избивать юношу.
Полицейская Анастасия Цвирко, которая находилась в машине рядом с нападавшим, но не вмешалась и не сообщила в полицию о преступлении, была уволена со службы.
Цвирко оспорила это решение в суде, но он отклонил заявление. Цвирко обжаловала приговор, и сейчас дело находится в Административном районном суде.
Позже она не раскрыла полиции местонахождение мужчины, совершившего преступление, и предоставила заведомо ложную информацию сотрудникам правоохранительных органов, пришедшим арестовать нападавшего, говорится в обвинительном заключении.
Цвирко предъявлено обвинение по части первой статьи 319 Уголовного закона, а именно за неисполнение обязанностей должностного лица. Такое нарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом.
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