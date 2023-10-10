Вт, 10.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

СМИ: Финляндия подозревает, что Россия нанесла удар по газопроводу с Эстонией

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Балтийский флот РФ.
Балтийский флот РФ. Фото: Vitaly Nevar/TASS

По словам источника в сфере иностранных дел и безопасности, правительство Финляндии и Силы обороны подозревают, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией, пишет Rus.Postimees со ссылкой на финское издание Iltalehti.

Источник издания сообщает, что правительство и Силы обороны подозревают, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией. Силы обороны расследовали повреждение газовой трубы.

Источники в правительстве подтвердили Iltalehti, что правительство премьер-министра Петтери Орпо проведет дополнительную пресс-конференцию по ситуации с безопасностью, точная тема которой была строго засекречена заранее и известна только высшему руководству государства.

Первоначально пресс-конференция должна была состояться в 14:00, но правительство перенесло ее время. По информации Yle, пресс-конференция, вероятно, состоится в 18:00.

"Хотя многое еще предстоит определить, в середине сентября Милош Гапиньский написал в нашем калининградском военном дайджесте о передвижениях российского гидрографического судна "Сибиряков" в районе Balticconnector. - написал в соцсети X (ранее Twitter) независимый оборонный аналитик, директор компании Rochan consulting Конрад Музыка. - Мы не будем показывать пальцем, но весьма вероятно, что россияне обследовали трубу".

Весной прошлого года финские СМИ сообщили, что военно-морские силы Финляндии и Швеции повысили свою готовность к предотвращению возможной российской атаки на энергетическую инфраструктуру. «Мы убеждены, что Россия каким-то образом наметила цели», - заявила тогда в интервью газете Iltalehti командующая ВМС Швеции Эва Скоог Хаслум.

Rus.Postimees писал в воскресенье, 8  октября, что газовое соединение Balticconnector между Эстонией и Финляндией вышло из строя.

Карта Balticconnector.
Карта Balticconnector. Фото: Elering

В ночь на воскресенье давление в подводной трубе упало, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Причина аварии в тот момент была неизвестна.

В Elering тогда заявили, системные администраторы начнут выяснять обстоятельства происшествия в кратчайшие сроки.

Приостановка работы Balticconnector никак не повлияла на газоснабжение потребителей Эстонии. После закрытия Balticconnector газ начал поступать из Латвии. До перекрытия Balticconnector большая часть газа, поступающего из Финляндии, направлялась в Латвию.

Длина подводной части Balticconnector от Палдиски в Эстонии до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Balticconnector начал работу в начале 2020 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх