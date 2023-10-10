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Латвии обещает Эстонии и Финляндии помощь в связи с повреждением газопровода

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Lita Millere/LETA

Премьер-министр Эвика Силиня заверила Эстонию и Финляндию в том, что Латвия в случае необходимости окажет помощь в связи с повреждением подводного газопровода Balticconnector, сообщили в бюро премьер-министра.

При этом Силиня акцентировала внимание на том, что Инчукалнское подземное хранилище газа заполнено почти целиком - в объеме 21,5 тераватт-часов - и готово обеспечить безопасность поставок в Балтийском регионе.

Как сообщалось, соединяющий Финляндию и Эстонию подводный газопровод 8 октября был закрыт из-за непривычного падения давления, которое могло быть вызвано утечкой газа, сообщили финский оператор газовых систем Gasgrid и эстонский оператор Elering.

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