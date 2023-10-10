НАТО готово расследовать причины повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией

Во вторник, 10 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё связался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом изаявио, что НАТО готово помочь в расследовании повреждений газопровода Balticconnector.
Финская пограничная служба определили место утечки: оно находится на территории Финляндии.
"К повреждению подводной инфраструктуры мы отнеслись серьезно, и с воскресенья ведется расследование его причин", - написал Ниинистё в соцсети X (ранее Twitter). Он добавил, что за ситуацией внимательно следят государственные органы.
"Вероятно, повреждение как газопровода, так и кабеля связи является результатом внешнего воздействия", - сказал президент. По его словам, причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией.
"Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании", - добавил он.
По имеющейся на данный момент информации, повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, не могло быть вызвано его нормальной работой или обычным падением давления, заявил во вторник премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
По словам Орпо, газоснабжение Финляндии остается стабильным.
"Мы не говорим о каком-либо ущербе, который мог бы нарушить работу нашей газотранспортной системы", - сказал премьер-министр.
В свою очередь, руководитель следственного отдела Национального бюро расследований Финляндии, заявил, что "нет никаких признаков того, что в этом акте использовались взрывчатые вещества".
А заместитель начальника пограничной службы Финляндии, заявил, что трубопровод имеет значительные повреждения, которые, по всей видимости, были вызваны внешним воздействием.
Протяженность Balticconnector составляет 77 км. Он был введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Поскольку трубопровод проходит через весь Финский залив, интенсивное движение судов затрудняет расследование причин возможной утечки, отметили в пограничной службе Финляндии.
Кроме того, оператор связи Elisa заявил во вторник, 10 октября, что в выходные были зафиксированы перебои в работе, вызванные "обрывом кабеля".
"Перебои не влияют на услуги Elisa, поскольку речь идет о резервном подключении", - говорится в заявлении оператора.
Как сообщалось, соединяющий Финляндию и Эстонию подводный газопровод 8 октября был закрыт из-за непривычного падения давления, которое могло быть вызвано утечкой газа, сообщили финский оператор газовых систем Gasgrid и эстонский оператор Elering.
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