НАТО готово расследовать причины повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией

Финская пограничная служба определили место утечки: оно находится на территории Финляндии.

"К повреждению подводной инфраструктуры мы отнеслись серьезно, и с воскресенья ведется расследование его причин", - написал Ниинистё в соцсети X (ранее Twitter). Он добавил, что за ситуацией внимательно следят государственные органы.

"Вероятно, повреждение как газопровода, так и кабеля связи является результатом внешнего воздействия", - сказал президент. По его словам, причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией.

"Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании", - добавил он.

По имеющейся на данный момент информации, повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, не могло быть вызвано его нормальной работой или обычным падением давления, заявил во вторник премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

По словам Орпо, газоснабжение Финляндии остается стабильным.