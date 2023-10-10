В результате авиаударов Израиля были убиты несколько лидеров ХАМАС

По данным Армии обороны Израиля, два высокопоставленных представителя ХАМАС Закария Абу Муаммар и Джавад Абу Шамаль погибли в результате нанесенных Израилем авиаударов по Хан-Юнису в секторе Газа, сообщает Русская служба BBC.

Израиль считает, что Шамаль был министром экономики ХАМАС и участвовал в "финансировании терроризма в секторе Газа и за его пределами". Также он руководил операциями, направленными против израильских граждан.