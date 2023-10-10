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В результате авиаударов Израиля были убиты несколько лидеров ХАМАС

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Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Несколько лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС были убиты в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщила во вторник, 10 октября, израильская армия.

По данным Армии обороны Израиля, два высокопоставленных представителя ХАМАС Закария Абу Муаммар и Джавад Абу Шамаль погибли в результате нанесенных Израилем авиаударов по Хан-Юнису в секторе Газа, сообщает Русская служба BBC.

Израиль считает, что Шамаль был министром экономики ХАМАС и участвовал в "финансировании терроризма в секторе Газа и за его пределами". Также он руководил операциями, направленными против израильских граждан.

Муаммар возглавлял отдел международных связей ХАМАС и участвовал в планировании "многочисленных террористических акций", утверждает армия Израиля.

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