В результате авиаударов Израиля были убиты несколько лидеров ХАМАС

Несколько лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС были убиты в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщила во вторник, 10 октября, израильская армия.
По данным Армии обороны Израиля, два высокопоставленных представителя ХАМАС Закария Абу Муаммар и Джавад Абу Шамаль погибли в результате нанесенных Израилем авиаударов по Хан-Юнису в секторе Газа, сообщает Русская служба BBC.
Израиль считает, что Шамаль был министром экономики ХАМАС и участвовал в "финансировании терроризма в секторе Газа и за его пределами". Также он руководил операциями, направленными против израильских граждан.
Муаммар возглавлял отдел международных связей ХАМАС и участвовал в планировании "многочисленных террористических акций", утверждает армия Израиля.
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